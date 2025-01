Alcalde de Independencia: “Quien no quiere dar más herramientas a la seguridad municipal es el Gobierno”

El rol de los municipios en el combate a la delincuencia es una de las aristas que ha marcado el debate sobre la crisis de seguridad que enfrenta el país. Con diversas propuestas, una de las más mencionadas ha sido el de dotar a funcionarios municipales de pistolas taser.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, se refirió a la situación actual en materia de seguridad en las comunas de la Región Metropolitana. “Los municipios tienen problemas de recursos, eso es indudable. Pero el tener problemas de recursos lo que obliga a uno es a usar los recursos de la mejor forma posible”, recalcó el jefe comunal.

Sobre las políticas públicas, en particular el Plan Calle Sin Violencia, Iglesias se refirió a las modificaciones anunciadas que se le harían a esta estrategia. “Tiene un problema estructural, podemos ponerle el nombre que quiera y va a fracasar. Porque le entrega más posibilidades de acción a las policías, en el papel suena muy lindo. Pero en la práctica, el problema es que tenemos pocos policías. Mientras no redistribuyamos de mejor manera las policías en Santiago, y sigamos teniendo más carabineros por habitante en Vitacura, con un tercio de los delitos que hay en comunas como Independencia estamos en un problema”, analizó el alcalde.

“Dado lo que estoy comentando, quienes terminan resolviendo el problema muchas veces de inseguridad en las calles son los funcionarios municipales. Y los funcionarios municipales hoy día enfrentan esto sin ninguna herramienta de defensa y se están exponiendo a situaciones riesgosas”, expuso Iglesias.

En esa línea, criticó al Ejecutivo asegurando que no han dado las condiciones necesarias para mejorar la seguridad comunal. “Quien no quiere dar más herramientas a la seguridad municipal es el Gobierno. Porque incluso hay alcaldes de Gobierno que han impulsado las armas taser, que son eléctricas no letales, hay diferentes sectores de diferentes sectores políticos abiertos a algo como esto”, declaró.

Sobre su reclamo sobre la distribución de las policías por comuna, el jefe comunal llamó a “atender lo que ocurre en las calles”. “Deberíamos tener policías según el nivel de demanda de delitos que hay en las comunas. Cómo uno explica que en Vitacura tengamos más carabineros por habitante que Independencia cuando Independencia tiene más delitos, más incivilidades, más homicidios”, apuntó.

“Yo no veo la explicación. Algunos dicen que allá viven los importantes, yo no sé cuál es el criterio pero no lo conozco. Es una discusión que este Gobierno quiso impulsar, está en su programa de gobierno, pero no lo ha hecho”, criticó Agustín Iglesias.

En sus cuestionamientos, el alcalde no solo apuntó al Ejecutivo sino que también disparó contra el Congreso Nacional. “Tenemos parado la RUF (Reglas de uso de la fuerza), tenemos parado infraestructura crítica, hoy estamos en discusión de pensiones que está en discusión si pasa en enero o se va a marzo, tenemos parado la ley de seguridad municipal. Más allá de si son las vacaciones o no, porque todo el mundo tiene legítimo derecho a descansar, es un llamado de ‘pónganse a trabajar en lo importante’”, emplazó el jefe comunal.