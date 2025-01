"Es la reforma de Coloma": parlamentarios ponen en duda su apoyo a la reforma previsional por eliminación del autopréstamo

Los diputado Rubén Oyarzo (IND) y Tomás Lagomarsino (Radical) expresaron sus cuestionamientos a la reforma de pensiones que avanza en su tramitación en el Senado, debido a que ésta no incluiría el autopréstamo comprometido por el Gobierno y, además, se habrían eliminado las modificaciones a la tabla de mortalidad.

Al respecto, el diputado Oyarzo, autor de la iniciativa para un autopréstamo del fondo de pensiones, comentó que: “Vemos como la reforma de pensiones lamentablemente ha cambiado y tomado un giro rotundo. No sabemos qué es lo que pasó, pero a mí lo que más me preocupa es que no está el autopréstamo en la reforma de pensiones”.

“¿Qué pasó con el compromiso del Gobierno para el autopréstamo? ¿Qué pasó con las ayudas que íbamos a entregar a las personas para que retiraran un porcentaje de su previsión en las AFP para poner un pie de la casa, para una operación o una ayuda para pagar las deudas?”, cuestionó el parlamentario.

Asimismo, señaló que “el autopréstamo está aprobado y fue aprobado en el Senado pero, al parecer el interés que tenía el Gobierno de poner el autopréstamo era solamente humo”. “Es lamentable porque no llegamos con ninguna ayuda a las familias de clase media y clase media emergente. Es por eso que, en lo personal, tengo dudas de votar esta reforma de pensiones porque desde un comienzo hasta ahora, esta es totalmente distinta. Más que llamarse una reforma de pensiones, es la reforma de Coloma”, subrayó.

Por su parte, el diputado Lagomarsino manifestó que “estoy y estamos muy preocupados por el rumbo que ha tomado la reforma de pensiones”. “Porque se ha transformado en un Frankenstein. Para dejar conforme a distintas partes se transformó en un todo poco coherente en su conjunto”, declaró.

“En su tramitación en el Senado se han eliminado los cambios en la tabla de mortalidad que se habían avanzado significativamente en su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados”, cuestionó.

De acuerdo al parlamentario radical, “el fin de las tablas de mortalidad es un punto que no podemos soslayar, que no podemos excluir de la conversación y discusión para tener votos favorables, entre ellos los de nosotros”.

Considerando todo lo anterior, Lagomarsino afirmó que: “Hoy no estamos en condiciones, cuando sea despachado del Senado a la Cámara, de aprobar la reforma de pensiones en los términos que está. Esperamos que el Ejecutivo no fuerce una discusión y tramitación rápida entre gallos y medianoche de este proyecto de ley, sino que efectivamente dé una discusión amplia, abierta, donde podamos visibilizar que las modificaciones a las tablas de mortalidad fueron eliminadas, así como también el autopréstamo”.