Tras informe del CFA: oposición llama a extender trámite en pensiones y Gobierno insiste en mantener itinerario de votación

Finalmente el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) entregó su visión respecto a las implicancias fiscales de la reforma de pensiones. Lo hizo mediante una presentación detallada, de consenso de todos sus miembros, ante la Comisión de Hacienda del Senado -a partir de hoy nombrada “Sebastián Piñera Echeñique”-, que se tomó toda la primera jornada para escuchar sus apreciaciones no vinculantes, pero cruciales para el mundo político, especialmente para garantizar los votos del sector de Chile Vamos. A la espera del informe, la presidenciable de la UDI y RN, Evelyn Matthei, realizó hace unos días un llamado a la cautela.

En voz del presidente del consejo, Jorge Rodríguez, el organismo entregó, en primer lugar, el contexto fiscal del país evidenciando un diagnóstico de “estrés fiscal” que no dejaría espacio para endeudamiento en el mediano plazo. “Hay holgura prácticamente cero para cualquier cosa extra“, señaló considerando los ingresos proyectados y los gastos ya comprometidos.

En relación a los efectos fiscales del proyecto, con datos de la Dirección de Presupuesto y del CFA, indicaron que en el 2025 el efecto completo del proyecto son 0,04 puntos del PIB, pero ello irá creciendo y llegará hasta niveles superiores de un punto del PIB en torno al año 2033. Esto, a raíz del mayor gasto fiscal y menor recaudación, producto de dudas al aporte efectivo de la Ley de Cumplimiento Tributario, considerando que no solo aporta a pensiones y el nivel de recursos depende de acciones de fiscalización y de cierre de rendijas tributarias.

Este último aspecto fue parte de los 11 riesgos fiscales “no insalvables” de la reforma que identificó el CFA. Si bien Rodríguez afirmó que es necesario avanzar en el proyecto de ley, planteó aspectos que subsanar.

“En la medida que se adopten esas medidas de mitigación, nosotros entenderíamos que ese riesgo se controla, y por lo tanto, no veríamos un impedimento adicional a eso para avanzar en la reforma“, afirmó.

Por tanto, el CFA propuso igual número de medidas de mitigación que pueden ser incorporadas en esta reforma vía indicaciones, como compromisos complementarios o que se pueden cumplir con la realización de estudios. Entre ellas, se advirtió de la sostenibilidad de los compromisos de gasto fiscal, el monitoreo de los riesgos del gobierno central y del Fondo Autónomo de Protección Previsional, y el fortalecimiento de la institucionalidad del Consejo Consultivo Previsional y del propio CFA.

La consecuencia de no hacer nada también fue parte de lo que destacó el CFA. De no existir reforma, todo el peso sigue recayendo en el pilar no contributivo, en la PGU, que se financia con ingresos generales de la nación y cuyo gasto alcanza el 2% del PIB. A 2050, si avanza al ritmo de los salarios reales, su gasto llegaría al 7% del PIB.

A pesar de que el informe no fue lapidario, parlamentarios de oposición plantearon detener la tramitación de la iniciativa y enmendar estos 11 aspectos. Mientras algunos senadores pidieron extender el debate, por al menos, otros dos días, parlamentarios como Rojo Edwards y pertenecientes al Partido Republicano instaron, teniendo en cuenta el costo del proyecto -uno de los más caros-, a despachar la reforma en marzo.

La senadora de Demócratas, Ximena Rincón, sostuvo que “lo que escucho en la presentación es que en el fondo se necesita tiempo adicional para poder complementar lo que se conoce y poder resolverlo en el proyecto de ley. Yo creo que eso es algo que debiéramos analizar”.

En tanto, el senador de la UDI y presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Antonio Coloma, indicó que “nosotros tenemos que despachar una buena reforma y parte de eso es que esté bien detallada. Hay que armonizar, hacer bien las cosas siempre pensando en Chile grande”.

Tras la reunión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, calificó la sesión como “constructiva”, garantizó que implementarán ajustes en la redacción del proyecto para integrar las modificaciones planteadas por el CFA, pero cerró la puerta a reacomodar el cronograma de votación. “Mantiene el itinerario porque son modificaciones que no son contrarias al espíritu y el contenido especifico de varias normas del mismo proyecto”, afirmó.

No obstante, el presidente de la Comisión de Hacienda, Felipe Kast (Evópoli), aseguró que “no vamos a avanzar en la votación de esta reforma hasta que podamos enfrentar cada uno de estos desafíos”. De esta forma, no comprometió fecha u horario de votación, pero señaló que el Gobierno iniciará una etapa de diálogo con los parlamentarios.

¿Comisión Mixta?

Ahora bien, ¿cuál sería el cronograma en esta recta final de debate previsional? Este miércoles se tiene intención de votar hasta total despacho. Sin embargo, podría darse la situación de que Hacienda despache la reforma recién este jueves por la mañana y luego sería revisada por la Sala del Senado. Si no continúan tomando fuerza los reparos tras el informe del CFA, cuestión en curso, el proyecto será enviado al tercer trámite, de vuelta a la Cámara de Diputados.

En la Corporación ya hay parlamentarios que piden que el proyecto pase por la Comisión de Trabajo y Hacienda, eso tomaría, por lo menos, toda la primera mañana del viernes, y pasaría a Sala recién dicha jornada por la tarde. De no pasar a comisión mixta, es decir, si es que no se rechaza algún apartado, en el mejor de los casos debería aprobarse este próximo sábado.

De pasar a comisión mixta, la ministra Jara señaló esta mañana en Radio Futuro que “es bien probable que lo que aquí ocurra es que esta discusión pase para marzo”.

Más tarde, a su llegada al Congreso Nacional matizó sus dichos e indicó que “lo que el Gobierno quiere es que este proyecto se apruebe ahora, ¿por qué? Porque eventualmente si se va a mixta esto pasaría para marzo, para nadie es secreto, que en marzo parte todo lo que es la contienda electoral para el próximo congreso y para las presidenciales, y cuando hay elecciones nos polarizamos más“.