Exfiscal Gajardo sobre caso de Verónica Sabaj: “Si no hay filtraciones, hay hechos que quedan escondidos”

Los vínculos del abogado Luis Hermosilla volvieron a golpear al Poder Judicial, en este caso The Clinic expuso chats entre el imputado del caso Audios y la, ahora suspendida, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj.

Las conversaciones evidencian como, por un lado, Hermosilla favorece a la abogada para ser elegida por La Moneda (en 2020) para integrar la Corte de Apelaciones de Santiago y, por otro, como la abogada lo favorece a él en casos que involucran al expresidente Sebastián Piñera.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el exfiscal, Manuel Gajardo, afirmó que hay dos aristas a analizar a raíz de las conversaciones que involucran a Sabaj.

Primero, abordó la utilización de influencias para lograr nombramientos: “Ese es un comportamiento que pareciera estar enquistado en el sistema tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía, donde Hermosilla juega un rol clave, pero existen varios Hermosillas, no sé si tantos más, pero no es la única persona que tiene este rol de servir para conseguir apoyos y por lo tanto adquirir un poder más allá de lo formal”.

Lo anterior no constituye delito, según explicó Gajardo, pero sí una mala práctica: “Es lo que justifica que deberíamos reformar nuestro sistema de nombramientos. Lamento que una cosa que parece tan evidente no tenga la urgencia por parte del Gobierno para ser reformado”.

La segunda arista que explica el exfiscal es la que muestra el involucramiento de un juez en los intereses de un abogado litigante: “Esas sí me parecen conductas delictivas, son muy semejantes a las que ameritaron la remoción de Ángela Vivanco y ahí el Ministerio Público tiene un rol importante”.

“Lo más grave es la intervención que tiene derechamente en el conocimiento de causas que estaban en la Corte de Apelaciones involucrándose en ellas, dándoles una asesoría al abogado litigante de cómo actuar, dando ideas, corrigiendo escritos y luego ella misma sentándose en el banquillo de juez y resolviendo los casos respecto de los cuales previamente había asesorado”, agregó Gajardo.

“Faltan explicaciones de la Fiscalía”

Sobre el actuar de la justicia en este caso, Gajardo aseguró que la Fiscalía Nacional cuenta con estos antecedentes desde que se incautó el teléfono de Luis Hermosilla, los mismos se compartieron con el Consejo de Defensa del Estado y la Corte Suprema¿

“Yo creo que aquí faltan explicaciones de la Fiscalía, del CDE y de la Corte Suprema de por qué no se había tomado ninguna decisión o medida en contra de esta jueza hasta que un medio de comunicación hace el trabajo, ¿qué es lo que esta fallando acá? ¿No conocían estos antecedentes? ¿No es real que se hizo entrega de estos antecedentes? A mi me parece que eso es muy grave porque daría cuenta, cosa que pensábamos que no era así, que aquí hay cosas que se siguen ocultando”, destacó.

Exministro Andrés Chadwick

El exministro y ex militante de la UDI, Andrés Chadwick, fue mencionado en los chats con Verónica Sabaj y no es la primera vez que sucede en el marco del caso Audios, Por ello, Gajardo apuntó a que parte de los desafíos de la Fiscalía es formalizarlo, tanto como a Vivanco y el exfiscal Manuel Guerra.

“En la arista que tiene que ver con el cohecho a Manuel Guerra, toda esta actividad que se conoce de como Manuel Guerra va tomando decisiones con Luis Hermosilla y recibe luego un beneficio económico, por aquello, un nombramiento en la Universidad San Sebastián donde recibe un sueldo extraordinario de 7 millones de pesos mensuales, en esa actividad es evidente que Andrés Chadwick tiene participación fundamental”, dijo el exfiscal Gajardo sobre la exautoridad y aseguró que deberíamos esperar imputaciones por estos hechos.

Filtraciones

Respecto a las filtraciones que se dan en este contexto, el exfiscal dijo que si no existieran las investigaciones “no avanzarían derechamente. En este caso es el mejor ejemplo de por qué resultan necesarias las filtraciones y por qué son cínicas las críticas que se hacen cuando esto ocurre”.

“Este es un caso que demuestra que si la prensa no hace su labor, si no hay filtraciones, hay hechos que quedan escondidos debajo de la alfombra. Este hecho, pasado un año de la incautación del teléfono del señor Hermosilla no ha generado ninguna consecuencia ni judicial, ni administrativa. Si no es por el trabajo, por la filtración que hace The Clinic, nada habría sucedido, la ministra seguiría trabajando”, afirmó.