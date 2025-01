Nico Torres y la historia detrás del último single de Silvestre: "Es súper bonito que pasen cosas con tu música"

Para Nicolás Torres, vocalista de Silvestre, la inspiración de una de las más recientes composiciones de la banda llegó de muy cerca. Hace un tiempo que el artista se encuentra radicado en la costa, específicamente en Papudo, donde administra un restorán que ya se ha posicionado como uno de los polos musicales de la comuna.

“Surge de una situación que estaba pasando acá, en el lugar donde trabajo. La pareja de una de las chicas que eran garzonas también trabajaba acá, como ayudante de cocina. Yo veía actitudes media posesivas, psicopáticas, y ella como que las negaba. Le preguntaba ‘¿y esos moretones de dónde vienen?’, y no lo aceptaba. Eso fue hACE mucho tiempo”, confesó Torres.

Ese fue el punto de partida de “Sal de ahí“, el último single de Silvestre que, desde los consejos de un tercero, retrata la complejidad de las relaciones abusivas. “Al final terminó esto con orden de alejamiento. Después el tipo se tatuó en el pecho el nombre de ella, posterior a tener la orden de alejamiento. Eso no iba a terminar bien nunca y yo le aconsejé varias veces. Pero va todo bien hasta el momento. Ya llevan seis meses sin verse y eso es bueno”. sumó el músico.

Sin embargo, se trata de una canción que aborda varias perspectivas dentro de la misma historia: “Di vuelta la tuerca y no necesariamente es la relación de un hombre con una mujer, sino que también es una relación de amistad, o de aconsejar a tus amigas y amigos para que salgan de esa relación tóxica. No solamente tiene que ver con los golpes, sino también con ciertas actitudes, como que te tonteen delante de todos”, explicó sobre la canción, que tendrá su lanzamiento oficial este jueves 23 de enero en el bar El Clan.

Una temática compleja que, además, ha tenido una muy buena recepción por parte de sus seguidores. “Me llegan mensajes por interno, un poco agradeciéndome. Se genera una conversación, en realidad, porque no hay que dejar de estar atentos a este tipo de cosas. Hay que estar alerta siempre. Me dicen ‘pucha, yo viví eso, hasta que salí de ahí y ahora esta canción me representa mucho y me siento acompañada o acompañado’, y es súper bonito recibir esa comunicación, que pasen cosas con tu música”.

Nuevos horizontes para el 2025

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el músico adelantó que la banda ya se encuentra en grabaciones para su siguiente disco, bautizado como “Floto“. “Tenemos de muchos estilos y creo que este disco tiene aún más. Más experimentación estilística respecto, sobre todo, a los coros y algunos arreglos un poco más sinfónicos, con instrumentos menos rocanroleros, pero mezclado con el rock and roll y un poco con la psicodelia”, adelantó Torres sobre la placa.

Aunque también se han encontrado con algunas piedras en el camino: “Teníamos grabado la mitad del disco y yo me fui de viaje con mis hijos en una ambulancia que me compré en un remate y convertí en motor home. Me fui a cumplir mis 50 años a Machu Picchu, estuvimos recorriendo todo el altiplano durante un mes, haciendo documentales con mi hijo que es cineasta, y a la vuelta, en Iquique, nos robaron todo“, compartió el músico.

“Y en ese robo estaban los micrófonos, la tarjeta de sonido y mi computador con la mitad del disco. Me pasó un ‘Shakira’, que ha ido ralentizando un poco la salida del álbum, pero creo que en mayo debería estar listo. Y de esas canciones que teníamos grabadas hay un respaldo de una pista en mezcla. La idea está, vamos a seguir grabando en base a eso y mejorando aún más lo que teníamos. Así que siempre sacando una lección buena de algunas cosas malas. El disco se viene con muchas ganas, con mucha información“, sumó Nicolás.

Además, afirmó que los temas nuevos del grupo serán parte del setlist preparado para su próximo show en El Clan. “Es un bar que para nosotros es muy importante. Hemos tocado muchas veces ahí, pero hace harto tiempo que no lo hacemos. Entonces, va a ser como una revisitada de la época en que sudábamos mucho, muy cerca de la gente, y todos bailando. Vamos a tener un repertorio de alrededor de 25 canciones, mostramos mucho de nuestro disco nuevo”, compartió el artista.