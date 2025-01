Tribunal del Frente Amplió acogió de manera parcial denuncia de directiva contra diputada Orsini

El Tribunal Regional Metropolitano del Frente Amplio acogió parcialmente la denuncia presentada por directiva regional del partido en contra de la diputada Maite Orsini por faltas a los principios y valores de la colectividad. El tribunal emitirá sentencia en un plazo de 10 días. La parlamentaria podría ser expulsada.

La decisión del tribunal fue entregada anoche por el secretario general del FA, Andrés Couble, y se indica que “acoge parcialmente la denuncia presentada por parte de la Directiva Regional Metropolitana en contra de la diputada Maite Orsini, señalando que hay hechos que constituyen faltas contempladas en el estatuto y transgresiones a los principios y valores del partido”.

“Como directiva del Frente Amplio hemos dicho que el actuar de la diputada Orsini no nos representa, hemos dicho que es un actuar impropio y que no se condice con los valores y principios del partido y creemos que el veredicto del Tribunal se condice con esto que hemos señalado”, agregó Couble. La diputada retomó sus funciones parlamentarias el lunes y dijo que no renunciará.

La denuncia contra Orsini fue ingresada el 11 de diciembre pasado por la Directiva Regional Metropolitana por cuatro episodios relacionados con Jorge Valdivia:

El llamado a la general inspector de Carabineros , Karina Soza , en marzo de 2023 por la detención del exfutbolista .

, , en marzo de 2023 por la detención del . El intento de exigirle disculpas públicas al ex presidente del Consejo para la Transparencia , Francisco Leturia , quien criticó la llamada telefónica de Orsini a la general.

, , quien criticó la llamada telefónica de a la general. El contacto de la parlamentaria con la denunciante de Valdivia en noviembre de 2024, después de que el exfutbolista fuera formalizado por el delito de violación .

con la denunciante de en noviembre de 2024, después de que el fuera formalizado por el delito de . Los mensajes que vía WhatsApp tuvo con la fiscal Lorena Parra, quien investiga la denuncia.

La directiva regional del FA solicitó la expulsión de la parlamentaria del partido o la medida que el tribunal “estime conforme a las normas estatutarias”.

Al respecto, el abogado Gabriel Osorio, quien representa a Orsini, expresó que “estamos muy conformes por el hecho de que, en primer lugar, no se logró acreditar los cargos por parte de los denunciantes, que era la Directiva Regional Metropolitana del Frente Amplio”.

“En efecto, el tribunal estimó que de los cuatro cargos, solo dos se acogían de manera parcial y recalificando algunos hechos (…) tEso significa que necesariamente la sanción que se había solicitado, dado que no se lograron acreditar los cargos en conformidad a lo que ellos solicitan, no debiese aplicarse la sanción expulsiva. Sin embargo, esperaremos con tranquilidad la sentencia que dicta el tribunal para evaluar los pasos a seguir”, concluyó.