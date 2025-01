¿Habrá seguro social?: declaraciones de la diputada Gael Yeomans tensionan discusión previsional

Tensión generaron las declaraciones de la diputada del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, en medio de la discusión de la reforma previsional, que por estos días se encuentra alojada en la Comisión de Hacienda del Senado.

Luego del acuerdo que alcanzaron el Gobierno y Chile Vamos en la Comisión de Trabajo, quedó establecido que el 4,5% de la cotización adicional será destinado a cuentas individuales y que un 1,5% se irá a préstamo. La idea es que durante unos primeros 20 años el dinero vaya a un seguro social y que cuando el trabajador se jubile, el Estado le devuelva al cotizante el dinero recaudado.

En ese contexto y en conversación con El Ciudadano, la diputada Yeomans sugirió que, en el camino, se trate de convencer a la población para que ese porcentaje de cotización no vuelva a las cuentas individuales.

“Yo más bien pienso que la apuesta son estos 20 años. Hay 20 años donde se va a instalar este seguro del 1,5% y en estos 20 años tenemos que dejarlo todo para convencer de la ampliación del seguro social. Así como sucedió que el Pilar Solidario era un monto muy menor, hoy estamos en la PGU que es bastante más amplia. Se pueden ir corriendo cercos en la medida que ese sea el horizonte. Yo apostaría que no se devuelva ese 1,5 a capitalización individual, sino que se mantenga en el seguro social”, indicó Yeomans.

Tales dichos provocaron la indignación de diversas figuras de oposición, entre ellas el diputado de la bancada de Demócratas y Amarillos, Miguel Ángel Calisto. Este último, calificó las declaraciones de Yeomans como “inaceptables”.

“Nosotros no vamos a permitir que ningún peso de los cotizantes esté destinado para reparto y tampoco vamos a permitir que el Estado le meta la mano en el bolsillo a los cotizantes. Si nosotros realmente queremos generar un sistema previsional que garantice buenas pensiones, que incentive la cotización, tenemos que garantizar que efectivamente la totalidad de los fondos vayan destinados para aquellas personas que hicieron el esfuerzo”, afirmó.

Calisto recordó que su sector ya ha planteado “que este 1,5% hay que revisarlo, porque la verdad es que no existe confianza suficiente para destinar estos fondos al Estado y tampoco sabemos si va a hacer buen uso de este 1,5% de la nueva cotización”.

Por su parte, la diputada de Renovación Nacional (RN) e integrante de la Comisión de Trabajo, Ximena Ossandón, señaló que “es notable que la diputada Yeomans se alinee con Republicanos en su principal crítica a la reforma: las platas no se devolverán”.

Para despejar dudas, Ossandón recalcó que “el Estado jamás ha dejado de pagar sus obligaciones y menos con cada ciudadano” y que, asimismo, “el Estado no se puede quedar con las platas porque estas se representan en un bono de Tesorería a nombre del afiliado y posteriormente se emite un segundo bono a nombre de la AFP o de la compañía de seguros”.

“Precisamente, el Senado aprueba esta propuesta porque los chilenos no quieren que el Estado se quede con su plata”, añadió la parlamentaria.

Desde el Partido Republicano, el líder de la bancada, Luis Sánchez, acusó que el norte del Frente Amplio y el Partido Comunista (PC), es “estatizar el sistema de pensiones y si Chile Vamos les regala este acuerdo, vamos a terminar ahí”.

“Creer que aquí se cierra el tema como sostienen en esa supuesta oposición o algunos sectores en el empresariado, es iluso. La izquierda va a querer seguir avanzando en su agenda”, dijo Sánchez.

En esa misma línea, el parlamentario hizo un llamado a Chile Vamos a “que no den su voto para destruir los fondos de pensiones”.

La aclaración de Yeomans

En vista del revuelo causado por sus palabras, la diputada Yeomans subió un video a su cuenta de X, enfatizando que “en ningún caso he sostenido que el préstamo contemplado dentro de esta reforma de pensiones no sea devuelto a quienes están cotizando”.

“Más bien, lo que he señalado es algo que sucede en todos los países del mundo, en que continuamente se están evaluando los sistemas de pensiones. En ese sentido, si en 20, en 30 años más, evaluamos que las jubilaciones no son suficientes y que el mecanismo contemplado en esta reforma, que tiene que ver con el seguro social es un buen mecanismo, entonces que se mantenga el seguro social. Eso es lo que he señalado y no otra cosa”, expresó.

La frenteamplista además cuestionó lo que ella considera “es un intento por parte del sector político de la derecha de buscar excusa tras excusa para no hacer avanzar el compromiso de contar con una reforma de pensiones”.

“Se llegó a un acuerdo, se comprometió la palabra, no solo respecto a los contenidos sino que respecto a plazos y enero es el mes. No hay más excusas, simplemente hay que votar a favor y hacer avanzar esta reforma de pensiones”, dijo.