Subsecretaria de Educación y pago de la deuda histórica: “Permite reconocer y reparar un acto de injusticia”

El Congreso Nacional ya despachó a ley el proyecto del Gobierno que responde a la deuda histórica de los profesores y profesoras, un tema pendiente desde la dictadura que finalmente contó con un amplio apoyo de los parlamentarios.

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, catalogó esto como un hito “no tan solo porque nos permite reconocer y reparar un acto de injusticia, sino que también porque nos permite avanzar en reconocimiento del rol de las y los docentes en la construcción del país que somos”.

La autoridad evalúo este paso en conversación con Radio y Dario Universidad de Chile y aseguró que conforme avance el proceso de aplicación de ley se irá reconociendo su importancia y puso en el centro que “detrás de cada uno de esos docentes hay una historia, hay una familia, hay un impacto que es muy importante”. De todas maneras, lamentó que profesoras y profesores hayan fallecido esperando reparación.

En el proceso de discusión del proyecto hubo críticas respecto a la suficiencia y el periodo de plazo del monto de la reparación y al respecto, Arratia apuntó a que este mecanismo contó con amplio apoyo de las y los docentes afectados, lo que se sondeó a través del Colegio de Profesores. Además, agregó que era importante “dar una respuesta que fuera digna, reconociera este problema, reparara esta injusticia, pero que además fuera sostenible y financieramente responsable. Esa era el desafío que nosotros teníamos y eso es lo que tomó bastante tiempo”, dijo.

¿Cómo y cuándo se paga?

La subsecretaria explicó que desde el Ministerio de Educación tienen que hacer una resolución con la primera nómina de docentes identificados y que cuando ella se publique, los afectados van a tener 30 días para comunicar si se acogen o no a la medida. Si la respuesta es sí, deben entregar una serie de antecedentes. Luego de ese proceso, el monto de reparación se vuelve transmisible en caso de que el docente afectado fallezca.

En términos generales, la ley beneficiará a 57 mil docentes entregándoles un pago de $4,5 millones, partiendo con aquellos de mayor edad. Para ello, se dividirá a los afectados en seis grupos, siendo el primero es de 15 mil 560 personas, que comenzará a recibir su pago en octubre de este año.

Cada docente, cuando le toque recibir el monto va a recibir dos cuotas, la primera cuota en octubre del año en que le toca y la siguiente en enero.

El listado de personas que fueron parte del proceso de traspaso de la educación escolar a la administración municipal se encuentra en la web registrodocentestraspasados.mineduc.cl. En las próximas semanas se abrirá otro proceso para quienes no están en la nómina.

El pago de la deuda histórica es parte del Plan Nacional Docente, que también contempla un registro docente para vincular la búsqueda profesores en el país con estudiantes jóvenes que están buscando trabajo. La subsecretaria además destacó el proyecto de Ley de Convivencia y Buen Trato, para proteger la convivencia en los establecimientos educacionales.

Servicios Locales de Educación Pública (SLEP)

El traspaso de establecimientos educacionales municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) ha sido uno de los principales temas en materia educacional del último tiempo. Se trata de un proceso que ha recibido críticas, por ejemplo, con lo sucedido en el SLEP de Atacama.

Sobre aquello, la subsecretaria Arratia dijo que “la condición económica de los municipios es realmente insostenible”. “Yo recibo todas las semanas varios alcaldes contándonos la situación crítica en la que están. La forma en la que estaba organizada la educación pública no permite hacer que esta florezca y se desarrolle adecuadamente”, reflexionó.

Por lo anterior, agregó que “el proceso de instalación de la nueva educación pública avanza y avanza bien, pero eso no quiere decir que no tenga desafíos y no tenga problemas”. “El desafío que tenemos como país es como vamos monitoreando los problemas que puedan haber, esos nudos críticos y los vayamos abordando”, sostuvo.