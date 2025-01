El criticado favoritismo por "Emilia Pérez" y las grandes ausencias del año: radiografía a las nominaciones de los Oscar 2025

Para muchos, la ceremonia de nominaciones a los Oscar de este 2025 dejó un sabor amargo. A pesar de las tendencias mostradas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a lo largo de la historia de los premios, la pomposa predilección por “Emilia Pérez” y la ausencia de otras producciones como “Baby Girl” o “Challengers” generaron una serie de reacciones en redes sociales que no necesariamente se condicen con las predicciones que ya se comienzan a barajar en los medios especializados.

“Creo que las 13 nominaciones a los premios de ‘Emilia Pérez’ muestra una vez más que Hollywood apuesta siempre a mandar señales como el último refugio progresista en Estados Unidos. Eso es lo que vendría siendo en el último tiempo, junto a las universidades de la Ivy League”, afirmó el crítico de cine Rodrigo González en torno al filme protagonizado por Zoe Saldaña, Selena Gómez y Karla Sofía Gascón, y cuyo estreno en Latinoamérica estuvo plagado de críticas por la presunta falta de representación a México y las evidentes barreras idiomáticas de al menos dos de sus actrices.

“’Emilia Pérez’ es una película sobre un rudo narcotraficante que decide cambiarse de sexo y pasar de llamarse Manitas del Monte a Emilia Pérez, y eso no deja de ser una buena herramienta para enarbolar todas las causas posibles por la diversidad”, sumó González. “Pero, además, se trata de un musical, el género que significó la gloria de Hollywood en sus años dorados”.

Un guiño a la importancia de estos últimos que es compartido por la crítica de cine y series, Sol Márquez. “Me parece que las nominaciones de este año hablan de una intención de la Academia de querer destacar de sobremanera aquello que podríamos definir como ‘estrictamente cinematográfico’. Estoy pensando en una película como es ‘The brutalist‘, de tres horas y media, grabada en VistaVision, un formato que no se ocupaba hace décadas. Y en esto, está también la idea del musical como un género que permite abordar temáticas como de desapariciones, surgimiento del fascismo, etc., con dos propuestas muy distintas como son ‘Wicked‘ y ‘Emilia Pérez’. Y por supuesto las biopics y esta capacidad de revisar nuestra historia y la memoria”, explicó la periodista.

Sin embargo, para Márquez también hay una nominada en los premios que, por su temática, puede hacer un contrapeso a “Emilia Pérez”: “Al revisar las 10 nominadas como ‘Mejor película’, la irrupción de ‘Im still here‘, el filme brasilero dirigido por Walter Salles, nos habla de que, quizás, la Academia va a dar un pequeño giro y está tomando notas de las críticas que ‘Emilia Pérez’ ha recibido en torno a la idea de qué pasa cuando se quieren contar historias que son súper delicadas, como es el caso de la crisis de desapariciones que está viviendo México actualmente debido al crimen organizado”.

“Y hacer la reflexión de que quizás quien haga estas películas tiene que asumir cierta investigación, trabajar un poco más y rodearse de personas a quienes quizás esta situación les influye más, como es el caso de ‘I’m still here’ a propósito de las desapariciones en la dictadura de Brasil, que nos habla, además, de todas las dictaduras de Latinoamérica”, agregó. “Creo que esa polémica, ese ruido y esta aparición de la candidata brasilera podría mellar un poco la fuerza de ‘Emilia Pérez’, que va como favorita para ‘Mejor película internacional’, y quizás pueda haber una sorpresa esa noche. Esa conversación va a beneficiar a ‘The brutalist’, que además está haciendo una campaña muy buena”, concluyó la crítica.

Candidatos favoritos

Pero al margen de la preferencia que se adelanta por “Emilia Pérez”, ambos especialistas compartieron algunas predicciones en torno a lo que podría suceder en las categorías principales. Por ejemplo, en “Mejor película”, González sospecha que “Wicked” tiene chances para posicionarse como una amenaza para el filme dirigido por Jacques Audiard.

Esto, considerando también las opciones de “The brutalist”, otro de los filmes más nominados de esta temporada: “Es una producción mucho más áspera. Probablemente mejor pero, finalmente, demasiado densa para quedarse con el premio más importante de estos Oscar. No me extrañaría que, a pesar de tener diez nominaciones, finalmente obtenga muy pocos o ninguno de los premios, parecido a lo que pasó el año pasado con ‘Killers of the flowers moon‘ de Scorsese”, explicó.

“Pienso que más amenaza para ‘Emilia Pérez’ puede significar ‘Wicked’, un musical que, básicamente, importa mucho en Estados Unidos, que es el país de ‘El mago de Oz‘, pero poco en el resto del mundo”, agregó González.

Una valoración que es compartida por Márquez. “’Wicked’ podría ser como un bálsamo para el momento complejo que se vive en Estados Unidos al ser una película que tiene un mensaje súper claro contra el fascismo y contra la individualidad. Es la tercera en la carrera, en ese sentido”, afirmó.

Otra favorita para los especialistas es “La sustancia”, especialmente la nominación de Demi Moore como “Mejor actriz”. “Creo que está algo sobrevalorada, pero aún así pienso que se olvidaron de nominarla en ‘Mejor actriz de reparto’ por el trabajo que hace Margaret Qualley. Su trabajo está casi a la par con el de Demi Moore, que sí está, afortunadamente, nominada a ‘Mejor actriz’ y que, a mi juicio, debería ganar”, expresó González.

“Demi Moore va con ventaja”, precisó Márquez. “Su discurso en los Globos de Oro sigue siendo referenciado hasta hoy, y ‘La sustancia’ tomó muchísima fuerza. Entonces, va a haber una intención de que la película obtenga al menos un premio”.

“Siempre imaginé que iba a estar en la categoría de guion, así que creo que además de peinado y maquillaje, podría ganar Demi Moore con toda esa carga simbólica. Y además que a Hollywood le encanta esa ‘come back story’ y esta narrativa de reiniciar una carrera con una película que nos habla mucho de una realidad muy potente en la industria que muchas mujeres llevan”, reflexionó la periodista.

En cuanto a actores, Márquez destacó el rol de Kieran Culkin en “Un dolor real“: “Es un premio que uno puede considerar relativamente seguro. La película tiene un par de nominaciones, no tomó tanta fuerza como se proyectó en algún momento, pero creo que es una buena manera de destacar una historia que habla del pasado y de momentos de mucha destrucción por el fascismo”.

Los relegados del 2025

Respecto a los grandes ausentes de la temporada, ambos críticos coinciden al mencionar a Nicole Kidman y “Baby Girl” como uno de los nombres que debieron tener al menos una nominación en estos Oscar. “Me sorprendió el total olvido de una película como ‘Baby girl’. Es un drama sexual muy emparentado con el cine de los noventa que se hacía en Hollywood y su ausencia en las nominaciones sólo se explica por cierta mojigatería en una Academia que celebra la diversidad, pero tiene problemas para aceptar los deseos de la carne“, sentenció González.

Por su parte, Márquez afirmó que “me dolió mucho que Nicole Kidman no estuviera nominada porque siento que es una película donde ella da una de las mejores actuaciones de su carrera. Hay un nivel de entrega y de vulnerabilidad, en una historia que nos habla del deseo femenino y de la exploración de aquello que podría considerarse como no correcto, indebido”.

“Esto, en un momento de mucha discusión sobre las trad-wifes y cuál es el rol de la mujer. Creo que ella está increíble y que la película es súper atractiva porque sale del male gaze para dar cuenta de qué pasa cuando una mujer está contando una historia así. Dónde está la seducción, qué es lo que se puede considerar sexy. Pero también entiendo que es un año de muy buenas actuaciones y uno piensa que Nicole Kidman va a volver a tener más nominaciones”, señaló la crítica.

“Tampoco me sorprende que se hayan olvidado totalmente de ‘Guerra civil‘, la increíble película del inglés Alex Garland, que sí esperaba que al menos ganara alguna nominación en un apartado técnico o en su guion, pero ya sabemos que a los estadounidenses no les gusta que les cuenten su propia historia, menos si es la peor de las posibles”, agregó González en cuanto a las ficciones olvidadas, sumando, además, que “hubiera sido realmente radical y significativo nominar a un filme de esas características en medio de la nueva administración de Donald Trump”.

Por último, Márquez recalcó la omisión del director Luca Guadagnino, uno de los más celebrados del 2024. “‘Challengers‘ fue una película que tuvo un éxito tanto de crítica como de audiencia. Al menos debió nominarse la banda sonora de Trent Reznor & Atticus Ross, que es espectacular. Igualmente a Daniel Craig por ‘Queer‘, que también es una película muy alabada”, finalizó la crítica.