La felicidad de Chile sigue comenzando por los niños: La imprescindible labor de organizaciones para acompañar a las infancias durante el verano

Según el estudio de Activa Research, solo un 28% de los chilenos declaró que tomará vacaciones este 2025. Este porcentaje está concentrado mayoritariamente en el sector ABC1. Sumado a lo anterior, la desigualdad territorial en Santiago, la que se expresa en la diferencias de temperatura entre las comunas durante las olas de calor debido a la falta de áreas verdes, hacen de este verano un complejo panorama para niños, niñas y adolescentes del sector sur, poniente y norte de la capital.

En diciembre pasado, el Gobierno lanzó su programa Escuelas Abiertas de Verano 2025. Esta iniciativa es parte del plan “Chile Crece Más” y ofrece actividades recreativas y gratuitas en más de 100 establecimientos de todo el país, beneficiando a cerca de 10 mil estudiantes.

Las escuelas ofrecen experiencias al aire libre que combinan la diversión y el aprendizaje. En ese contexto, el pasado 22 de enero, 100 estudiantes de las comunas de Conchalí y Quilicura, pertenecientes al SLEP Los Libertadores, participaron de una jornada de recreación en la piscina Tupahue, ubicada en el cerro San Cristóbal.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la directora nacional de la Junaeb, Camila Rubio, explicó que las Escuelas de Verano son un mecanismo para que los niños tengan actividades entretenidas, lúdicas y deportivas.

“Gracias al Ministerio de Vivienda, a través de Parquemet, pudimos traer niños que son de Quilicura y Conchalí a la piscina que, quizás no tenían la oportunidad de venir en un marco donde hace mucho calor. Además, es todo un mecanismo para que lo pasen bien, para que estén disfrutando sus vacaciones, para que puedan hacer actividad física y puedan también tener otras actividades durante este verano”, sostuvo la directora de la Junaeb.

Respecto a la ola de calor, que se siente aún con más fuerza en la zona norte de la capital, Rubio comentó que poder asistir a una actividad recreativa en una piscina es “una oportunidad a la que muchas veces las familias no pueden acceder o no pueden llegar por tiempo, por recursos, por distintas cosas. Y poder traerlos con la escuela es muy positivo”.

En diálogo con nuestro medio, la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, sostuvo que el desafío para el Gobierno y sus Escuelas de Verano radica en “ser capaces de darle la oportunidad a los niños y a su familia de este tiempo, que es un tiempo en donde no todo el mundo puede salir. No todo el mundo puede hacer actividades fuera de su casa, un tiempo donde se ocupen los espacios públicos como este, donde los niños y sus familias puedan disfrutar”.

En esa línea, la autoridad de Estado comentó que “prácticamente no hay ninguna posibilidad de hacer una política pública social que realmente contribuya al bienestar si no se hace entre instituciones. Y eso significa tener solidaridad entre las instituciones, tener complicidad, o sea, confiar en que haciéndolo juntos sale mejor y que, además cada uno haga bien lo que tiene que hacer, en vez de andarse metiendo en terreno ajeno, donde uno en el fondo improvisa y no sabe”.

Pese a los esfuerzos del Ejecutivo en materia de acompañamiento a la infancia en este periodo estival, hay muchos lugares donde no se ven graficados en acciones concretas. Sin embargo, los niños no están solo; son distintas y variadas las organizaciones sociales y autogestionadas las que realizan un trabajo imprescindible en el desarrollo de la niñez.

La Coordinadora Social Shishigang, un ring itinerante y un centro cultural: un refugio para los niños en el sector sur de Santiago

Durante el 2019, en Puente Alto nació la Coordinadora Social Shishigang, agrupación que se ha destacado por su trabajo permanente con niños y adolescentes de los sectores populares de la comuna y que, cada día, se esparce a otras comunidades dentro de la Región Metropolitana.

En diálogo con nuestro medio, Sebastián Riffo, integrante de la coordinadora, explicó que la principal motivación para realizar este trabajo se debe a cambiar la vida de quienes participan en sus actividades entregándoles espacios seguros y de acceso a la cultura, la cual fue tan esquiva para la mayoría de los miembros de la agrupación durante su infancia.

“Hemos visto durante toda la vida, en nuestras crianzas, la carencia de muchas cosas, de oportunidades, de espacios recreativos, de la misma cultura. Si no tienes dinero, no tienes acceso a la cultura, a lugares atractivos. En base a todas esas necesidades y cómo los niños y adolescentes se pierden por estímulos negativos, es lo que nos ha llevado todos estos años a poder movernos en la manera en que lo hacemos”, puntualizó Riffo.

La Coordinadora Social Shishigang realiza un trabajo durante todo el año. No obstante, durante el verano sus actividades se vuelcan al deporte a través de la colaboración de colectivos de Muay Thai, Barrio Lucha Libre, profesores e incluso de seleccionados que han representado al país en torneos internacionales.

“La acogida por parte de los niños ha sido maravillosa. Muchas personas no tienen la oportunidad de salir de vacaciones, de moverse de su barrio. Entonces, estas instancias que nosotros hemos levantado de manera colaborativa han sido maravillosas. El poder ver a los niños felices con un pequeño detalle, con poner música, llevar juegos inflables, ha sido súper significativo”, contó Riffo.

Desde que comenzó el trabajo de la coordinadora, miles de niños han pasado por sus actividades. Hoy alguno de esos niños que miraron con alegría alguna una intervención, son parte de los voluntarios que trabajan constantemente en la agrupación.

“Estamos dejando una huella, agentes de cambio desde las mismas comunidades y eso nos tiene bastante motivados, de verdad el trabajo se está haciendo bien. Nuestros objetivos se están cumpliendo, estamos ocupando las plazas, canchas y colegios para que la gente se reúna”, señaló Riffo.

“Los niños son los que se están robando la película, ellos tienen que ser los protagonistas y nosotros estamos potenciando, apañando y todo lo que sea para que las nuevas generaciones que van a estar a cargo de los barrios, ya sea en la institucionalidad o en lo que sea, vengan con esta cuna y motivación como la entregamos nosotros”, profundizó el integrante de la Coordinadora Social Shishigang.

Patricia Ramírez, integrante del Barrio Lucha Libre, agrupación que trabaja mayoritariamente en comunas del sector sur de Santiago en alianzas con otras organizaciones sociales y con enfoque en la infancia, comentó que su objetivo es “generar un buen impacto sobre los niños, por donde tú le puedes marcar una diferencia en estas vacaciones”.

Barrio Lucha Libre lleva cuatro años de autogestión y en los cuales han trabajado con juntas de vecinos, colegios, Mejor Niñez, con la Coordinadora Social Shishigang, entre varias otras.

“La agrupación cuenta con un ring y luchadores que brindan un espectáculo deportivo a los niños y busca generar espacios de recreación para ellos como, por ejemplo, los pintacaritas con la temática de los luchadores, clases de lucha libre, pero que no van enfocadas a peleas, sino a que los niños aprendan con un enfoque de vida sana del deporte espectáculo y también para poder controlar su ira y las emociones”, comentó Ramírez sobre su trabajo.

Respecto a la impresión de los niños al ver los espectáculos de lucha libre, Ramírez comentó que “quedan súper asombrados, maravillados porque si tú piensas, dentro de los deportes, lo que más conocen los niños es el fútbol y algo de basketball. Entonces, cuando tú le llevas un ring, ya de ver la estructura del ring, ya quieren subir, les llama mucho la atención, toman parte”.

Para la agrupación Barrio Lucha Libre realizar estos espectáculos es “satisfactorio porque los niños se enganchan súper rápido con algo que veían lejano, sobre todo en este contexto de vulnerabilidad”.

Erna Sepúlveda, presidenta del Centro Cultural La Bicicleta de la población La Victoria de Pedro Aguirre Cerda, organización que lleva 10 años trabajando con infancias, comentó a Diario y Radio Universidad de Chile que muchas veces, especialmente en verano, los “chicos se quedan solos en sus casas. Todos dan por entendido que todo el mundo sale de vacaciones y en realidad no es así. Por ejemplo, en nuestra propia población, gran parte de los niños no salen de vacaciones por distintos motivos de sus papás y porque económicamente tampoco alcanza”.

Sepúlveda explicó que su trabajo consiste en abrir el centro cultural y transformarlo en un espacio seguro para los niños: “Es un espacio donde la mamá está tranquila, donde pueden ir mientras ella va a trabajar”.

El centro cultural se ha transformado en un espacio de reunión para los más pequeños donde encuentran talleres, juegos y actividades de esparcimiento. Además, la directiva del espacio constantemente está en reuniones para poder conseguir entradas a piscinas o gestionar salidas a parques.

“El hecho de, por lo menos, ir a los parques que tenemos cerca para los chicos es entretenido. Es entretenido salir aunque sea jugar a la pelota, para ellos ya es salir de la rutina que tienen, que es tener que quedarse en casa, porque muchas veces estos chicos quedan solos porque los papás van a trabajar”, comentó la dirigenta social.

Otro aspecto del trabajo del Centro Cultural La Bicicleta se debe a que son los propios menores, junto a la directiva, quienes deciden cuáles son los talleres que se realizarán. “Nosotros trabajamos mucho con eso de preguntarles a ellos qué es lo que les gustaría, qué es lo quieren aprender”.

Para poder realizar todas las actividades, el centro cultural debe realizar medidas de autogestión. Sepúlveda explicó que constantemente están realizando rifas, venta de almuerzos y de ropa donde involucran a las mamás de los niños.

Para Sepúlveda todo el trabajo vale el esfuerzo: “Lo importante es que si los niños crecen seguros, crecen con opinión, tendremos un mejor futuro para nuestro país”.

Mientras esto pasa en el sector sur de la capital, en la zona norte dos organizaciones desarrollan un trabajo similar en las comunas de Renca y Recoleta.

Los trabajos en el sector norte de Santiago que nacieron al alero de la Iglesia

42 años de trabajo son los que se han desarrollado a través de las colonias urbanas Las Javas de Renca. La organización nació en plena dictadura militar con ollas comunes y se organizó en pos de la necesidad de buscar espacios donde los niños pudiesen estar en un lugar seguro.

Yanet Pérez González, presidenta de la agrupación, explicó a nuestro medio que el trabajo buscó espacios de recreación para los niños y ha continuado por largas décadas. En esa línea, destacó que a los monitores se les enseña antes de realizar el trabajo con los niños y que su lema es “aprender jugando”.

Pese a que nacieron al alero de la Vicaría, hoy cuentan con personalidad jurídica y están bien organizados. La colectividad trabaja con niños hasta los 13 años. Luego, estos si quieren seguir en el programa, pasan a premonitores y luego monitores. De hecho, Yanet comenzó en la colonia como una niña y pasó por todos los puestos hasta llegar a ser la presidenta.

Respecto al trabajo durante este verano, la dirigenta explicó que muchos niños de Renca no tienen la posibilidad de salir a vacacionar: “Nosotros, junto con la Municipalidad de Renca, conseguimos entradas para la piscina. A veces nos prestan un bus para llevarlos a la playa”.

“Durante estos 42 años, muchas familias, muchos niños, han conocido la nieve, han conocido la playa, han conocido el zoológico, el circo. Muchos niños han conocido todo lo anterior gracias a las colonias de verano”, enfatizó Pérez.

Pero no tan solo de paseos se tratan las colonias, durante el verano se han desarrollado talleres, acercamiento a la cultura mapuche, al deporte, a distintas actividades que promueven el desarrollo personal.

“El propósito de nosotros es abrirle más caminos a los niños. Enseñarles otros mundos, porque, por ejemplo, hay niños que no conocen el centro. Entonces los hemos llevado al centro también a conocerlo. Y los niñitos nos dicen; ‘tías, estamos en otro país’. Es abrirles el mundo y abrirles las posibilidades. Ellos tienen que saber que existen otras posibilidades para vivir”, sentenció la dirigenta.

El trabajo de la agrupación Las Javas se realiza en la parroquia el Tránsito de San José, en la comuna de Renca. También en el sector norte, y en otra dependencia religiosa, en la capilla Jesús Sol Naciente, en la población Ángela Davis de Recoleta, igualmente se realizan colonias urbanas.

Flor Meriño, coordinadora de la capilla, comentó que hace muchos años no se desarrollaba una colonia urbana en el centro religioso. Sin embargo, este 2025 lograron realizar una serie de actividades para niñas, niños y adolescentes.

Dentro de las variadas actividades, tuvieron una jornada de socialización, la visita a un centro de eventos, juegos de aguas, idas a parques, baile entretenido, taller de arpillera, entre varias otras.

“La verdad es que cada día nos íbamos más contentos con cada desafío que teníamos. Fuimos al Parque de la Infancia. Nos conseguimos un bus, nos conseguimos dulces, helados, juguetes y los niños quedaron muy, muy contentos. Les teníamos tortas, jugos, se celebró una especie de cumpleaños en colectivo”, comentó Meriño.

Respecto a la planificación de la colonia de verano, la coordinadora de la capilla explicó que venían trabajando esto desde julio de 2024 a través de la misión territorial. Gracias a eso, pudieron conseguir todo lo necesario para poder desarrollar con éxito las actividades.

Sobre al recibimiento de los niños, Meriño comentó que “como creyentes, decimos que que este fue providencial porque fue pura alegría, pura buena onda. Los papás se podían quedar, se quedaron muchos papás y los comentarios eran; ‘qué bueno que volvieron las colonias urbanas, que bueno porque anteriormente se hacían en la capilla’. La sensación fue muy buena. Todos muy contentos. Muy agradable el ambiente de alegría”.

Pero la colonia urbana de la capilla no es la única instancia que se está desarrollando en la población, también se está ejecutando la Escuela Abierta, un programa de la Municipalidad de Recoleta y que funciona todos los días con actividades extraprogramáticas para niños, niños, niñas y adolescentes.

Lo realizado por la Coordinadora Social Shishigang, el Centro Cultural La Bicicleta, Barrio Lucha Libre, Las Javas y por la capilla Jesús Sol Naciente, son solo algunos, de los cientos de trabajos que se realizan en pos de la infancia. Trabajos realizados de forma voluntaria, con autogestión y con el objetivo de crear espacios seguros donde niñas, niños y adolescentes pueden tener jornadas de esparcimiento y recreación. Y como rezaba un viejo cartel de los años setenta en nuestro país; La felicidad de Chile comienza por los niños.