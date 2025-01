Necesitando “apurar el tranco”: Las (in)decisiones presidenciales del oficialismo

Terminando enero, quedarán diez meses para las próximas elecciones presidenciales. Mientras la lucha en la derecha se centra en Evelyn Matthei, José Antonio Kast, la irrupción de Johannes Kaiser e incluso con figuras “outsiders” como Rodolfo Carter, en la coalición oficialista son pocas las claridades respecto de quiénes competirán, incluso, en una eventual primaria.

De los partidos de la alianza de Gobierno, solo el Partido Liberal con Vlado Mirosevic y el partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS) con Jaime Mulet han proclamado oficialmente a su candidato. Mientras siguen las dudas respecto de si la ministra del Interior, Carolina Tohá, asumirá el desafío en marzo próximo, dejando atrás la cartera que dirige.

Abiertos a una posible primaria oficialista, desde el lado del reciente nuevo abanderado del FRVS reconocen que “la tarea que tenemos es inmensa”. “Debemos demostrar que cuando hemos podido hacer aportes significativos al país y a su gente, lo hemos hecho, sin temor y en oposición de grupos poderosos”, expresó el parlamentario en su discurso de proclamación.

En la instancia, mandó un mensaje a todo el oficialismo. “A Carolina Tohá, a Paulina Vodanovic, o a quienes pongan como candidatos presidenciales. Quiero invitar a Vlado o a quien ponga el Frente Amplio o el Partido Comunista, a que hagamos una gran primaria. A que hagamos un trabajo colectivo, ya sea en una o dos listas parlamentarias, pero con sentido de unidad”, manifestó Mulet.

La necesidad de “apurar el tranco”

Mientras la contienda en la derecha cobra cada vez más fuerza, posicionando a sus nombres en los puestos altos de las encuestas, aunque con ciertas diferencias en la interna, en la coalición de izquierda reconocen que el tiempo comienza a acabarse. La fecha límite para la inscripción de primarias es el 30 de abril, por lo que se espera que en marzo se terminen por definir los nombres que la conformarán.

En medio de la presentación de su equipo de expertos, el diputado candidato del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, abrió la puerta para competir en una primaria con cualquier nombre que aparezca. Incluyendo el de Carolina Tohá.

“Estamos disponibles para competir con quien sea. Ellos tendrán que tomar sus definiciones en marzo, pero yo feliz de competir con Tohá o con quien diga el resto de partidos. Ojalá que lo hagan rápido”, señaló el diputado.

En la misma línea, apuntó que no se debe “seguir dándole ventaja a la derecha” ante la falta de certeza respecto de los candidatos que estarán en la papeleta de las primarias a llevarse a cabo el 29 de junio próximo. “Hago un llamado a los partidos del oficialismo a atinar, no tenemos tiempo”, declaró Mirosevic.

Aunque celebró que “las derechas están divididas, tan peleadas entre ellas que les dificulta llegar a La Moneda”, reiteró la urgencia de “apurar el tranco”. “Es momento de tomar definiciones y en marzo ya tenemos que tener claridad de quién va a competir en la primaria”, insistió.

La principal indecisión pasa justamente por el camino a tomar por Carolina Tohá. Aunque sigue siendo la principal carta del Partido por La Democracia (PPD), la figura de Ricardo Lagos Weber ya gana adeptos al interior de la colectividad para proclamarlo como su abanderado. Esto también ante los bajos números arrojados por la ministra del Interior en las encuestas, apenas por sobre Franco Parisi y muy por detrás de las cartas opositoras.

Al respecto, hace unos días en Radio Cooperativa, el senador Lagos Weber compartió su idea de tener un candidato único entre el PPD y el Partido Socialista. “Si se aspira a cosas más globales, quiero una candidatura que sea específica del PS y el PPD para ir a la primaria. Si me preguntan, no me parece que vayamos cada uno con una candidatura”, planteó también con miras al interés presidencial de la senadora Paulina Vodanovic que busca su cupo en la contienda electoral.

Por ahora Tohá no se moverá del Gobierno, ya que debe hacer coincidir sus tiempos con uno de los grandes compromisos que tiene con el Presidente Gabriel Boric: echar a andar el Ministerio de Seguridad.

Otra de las colectividades del oficialismo que esperará hasta marzo para definir su horizonte electoral es el Frente Amplio. El 15 de dicho mes decidirán entre opciones como el diputado Gonzalo Winter y Beatriz Sánchez, aún sin dejar descartada la alternativa del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

El Partido Comunista también mantiene en suspenso su definición, en una jornada donde se ratificó la elección de Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa en el comité central de la colectividad. En declaraciones dadas a La Tercera, en un año de definiciones electorales, Carmona indicó que “hemos aprobado una línea política que se mueve con un raigambre muy fuerte”.