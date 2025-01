Alcaldesa de Quilpué emplaza a Boric a tomar acción por los damnificados de Valparaíso: "Es una solicitud de auxilio"

Este lunes la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, y el diputado Andrés Longton (RN) entregaron una carta en La Moneda para exigir al Presidente Boric cumplir los compromisos de reconstrucción tras los incendios de 2024.

A casi un año del megaincendios en la Región de Valparaíso, que provocaron la muerte de 136 personas, más de 16 mil damnificados y 4 mil 500 hogares destruidos en febrero pasado, el avance en la reconstrucción sigue siendo casi nulo.

La jefa comunal, Carolina Corti, abordo en una misiva de siete puntos las diferentes dificultades que han afectado al progreso de las soluciones para su municipio.“Claramente la insistencia de los damnificados respecto de lo que está ocurriendo hoy día es tremendamente justo. Es un clamor, es una solicitud de auxilio y eso significa claramente que las cosas no se han hecho bien”, señaló.

La edil destacó que solo el 11% de los subsidios prometidos han sido entregados y ninguna vivienda ha sido finalizada a casi un año de la tragedia. Además, denunció problemas en el catastro de damnificados, lo que dificulta la correcta asignación de recursos.

“Una vez que tú recibes el subsidio, el bono de acogida no sigue existiendo para el damnificado, por lo que cuando le estás entregando el subsidio a algún afectado, no es que ya tengan techo de manera inmediata, por el contrario, recién van a iniciarse los procesos. La falta de techo es lo que hoy día no se entiende respecto de la falta del bono de acogida y la falta del bono arriendo“, afirmó.

En la misma línea, el diputado RN, Andrés Longton, le otorgó suma importancia a la reconstrucción, pero igualmente destacó la urgencia de seguir implementando estos bonos, para quitarle un peso más a las personas que lo perdieron todo.

“Le pedimos al Presidente de la República que no solamente acelere el proceso de reconstrucción que se está llevando a cabo, sino que también mientras esto se desarrolla, lo mínimo es que la gente tenga recursos para llegar a fin de mes, y de eso depende el bono de acogida, es indigno que tengan que rogarle al gobierno todos los meses para poder extenderlo, porque eso produce también un daño emocional que se le suma además al daño producido a propósito de la quema de su vivienda“, recalcó.

En la misiva también se trata la falta de capacidad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para adquirir terrenos en Quilpué, lo cual perjudica tanto a los afectados como a la política habitacional de la comuna. Además, cuestiona al Serviu Valparaíso y Seremi Minvu Valparaíso por la poca flexibilidad para enfrentar problemas relacionados con asentamientos precarios.

En ese sentido, la alcaldesa Corti apuntó que existen diferencias en los números de casas en reconstrucción, pues las instituciones estatal afirman que 70 casas ya se encuentran en reconstrucción, pero según la edil, solo 24 están en ese proceso.