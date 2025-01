"Estamos en un momento clave para evitar retrocesos": la advertencia de Antonia Urrejola tras el impase entre Trump y Petro

Pese a que el impase entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par colombiano, Gustavo Petro, fue superado, este 30 de enero los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), se reunirá de manera urgente para tratar las medidas que el mandatario norteamericano está tomando respecto a la región.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la excanciller Antonia Urrejola explicó que las deportaciones venían ocurriendo desde el 2024. Sin embargo, con la llegada de Trump a la Casa Blanca ha habido un incremento exponencial.

“La situación desde la perspectiva de los derechos de los migrantes me parece muy preocupante. Y en ese contexto, el presidente Petro, tuvo una reacción que tiene que ver con este contexto más amplio respecto a las medidas que ha tomado Trump. Pero yo no soy partidaria de que los presidentes hagan política, ni menos política internacional a través de las redes sociales”, señaló la ex ministra de Relaciones Exteriores durante el Gobierno del Presidente Boric.

Urrejola enfatizó que este tipo de temas deben manejarse con “firmeza, pero también con cautela y con la cabeza fría”. “Desde el punto de vista personal, uno puede compartir varios de los temas que señaló el presidente Petro en las redes, pero no es la manera de relacionarse, ni tampoco creo que es una manera de fijar una posición más firme frente a las medidas que está tomando Trump”, agregó.

Para la excanciller, es fundamental la coordinación entre los países latinoamericanos para hacer frente a las medidas que pueda tomar Trump con América Latina. “Si estamos cada uno por su lado, la verdad es que ahí la fuerza la va a tener el presidente Trump”, sentenció Urrejola.

La mandataria de Honduras y presidenta de la CELAC, Xiomara Castro, convocó a una reunión urgente para este jueves 30 de enero donde se abordarán las medidas que Trump ha estado tomando respecto a la migración, economía y el cambio climático, materias donde la región se ha visto afectada.

“Yo desearía que en una instancia como la CELAC, donde están los mandatarios de la región, exista una posición firme de cómo América Latina debe conversar con Estados Unidos en temas tan humanitarios como lo son el tema de la deportación de migrantes. Y también las condiciones en que están siendo deportados”, dijo la abogado.

Según Urrejola, es fundamental que la CELAC, además, de emitir un comunicado, fije puntos de encuentros para poder coordinarse frente a las distintas medidas que tome Trump con América Latina.

Pese a lo anterior, la excanciller lamentó la fragmentación política que vive la región. No obstante, enfatizó que es “el momento de dejar de lado las diferencias políticas y poder tener una posición frente a temas que son atingentes a la región y a todos los países y que requieren una respuesta conjunta”.

Desde la campaña, y con más énfasis desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump ha minimizando a la región a través de distintas declaraciones, dentro de ella destaca la realizada hace tan solo una semana: “No los necesitamos”.

La exautoridad explicó que lo que hace Trump es hablar hacia el interior de Estados Unidos: “De alguna manera, él siempre está hablando a Estados Unidos y no le está hablando a los demás países, pero me parece que, si bien Estados Unidos tiene aún el poderío que tiene, también necesita América Latina. Es decir, hay comercio bilateral, hay relaciones bilaterales y hay una relación también hemisférica muy importante”.

“Si Estados Unidos le da la espalda a América Latina, obviamente eso le da un espacio mucho mayor a China, que es con quien está compitiendo. Entonces, yo no creo que sea tan así, que él no necesita América Latina, pero sí es una señal triste al final del día, porque lo que él está haciendo es el bullying al vecindario”, profundizó Urrejola.

“Creo que estamos en un momento clave para evitar mayores retrocesos en esa relación y también para evitar mayores retrocesos en temas que se atingen en América Latina, como son los temas de cambio climático”, finalizó la exministra.