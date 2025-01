Michel De L’Herbe por críticas de Álvaro Hormazábal a Conaf tras megaincendio: “Él olvida que era la máxima autoridad”

Son diversos los focos de incendios forestales a lo largo del país. Una alerta por emergencias reiteradas en Chile que no es novedad y que coincide esta vez con el cumplimiento del primer aniversario del megaincendio en Valparaíso del 2024.

En una entrevista con El Mercurio, el exdirector del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal, cuestionó el rol de Conaf en la prevención de la catástrofe.

En dicha nota de prensa, Hormazábal fue crítico con la Corporación Nacional Forestal. “Haciendo una retrospección sobre en qué pude haber errado, creo que en lo que fallé fue en haber confiado que Conaf, que debía entregar la información que permitiera activar a tiempo las evacuaciones de la población amenazada, iba a hacer lo que le correspondía”, apuntó la ex autoridad de Senapred.

Al respecto, en diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el experto en gestión de emergencias, Michel De L’Herbe, aunque coincidió en la necesidad de encontrar responsabilidades más allá de lo judicial, sino que políticas y de mando, criticó la postura de Hormazábal. “Pareciera que él olvida que era la máxima autoridad de la institución que está a cargo de las emergencias”, expresó.

“Cuando hace críticas implícitas al manejo de la emergencia, como fue por ejemplo la falta de integración, es algo sobre lo cual esa institución que él dirigía debía velar”, prosiguió en su cuestionamiento hacia el trabajo del ex director de Senapred.

De L’Herbe mostró su extrañeza por la crítica de Hormazábal en la que plantea que Conaf no avisó a Senapred de la emergencia que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. “Uno podría concluir que básicamente Senapred no estaba presente en el puesto de mando”, comentó el especialista.

“No es tan fácil desligar responsabilidades y transferirlas a otra institución. Recordemos que Conaf es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, una debilidad institucional advertida hace más de una década. Y en segundo lugar, es una entidad cuyo rol principal es táctico, es operativo. La institución máxima del Estado, y por eso depende de la subsecretaría del Interior, es el servicio denominado Senapred. Me llama muchísimo la atención porque no hace ningún mea culpa”, sostuvo De L’Herbe.

Por otro lado, el especialista comentó la afectación provocada en ecosistemas por los incendios forestales. A inicios de enero, había aumentado un 83% los siniestros en comparación con la temporada pasada, pero afectando terrenos un 6% menos que el año anterior.

“El contexto histórico en Chile es que en las últimas 10 temporadas, 6 han sido record en cantidad de hectáreas destruidas en nuestro país. Nos hemos acostumbrado a la catástrofe en materia de superficie. Eso significa que no hemos tomado el incremento de recursos necesarios para, por ejemplo, el combate”, afirmó De L’Herbe, remarcando que esto se asocia al cambio climático y altas temperaturas.

El especialista sostuvo que los indicadores de los últimos años daban señales para dar un “salto significativo” en preparación y en estrategias de prevención. Esto, explicó, hace que se depende todavía de las características meteorológicas durante la temporada de incendios.

“Hay un tema de falta de comprensión del Estado en términos de preparación comunitaria, puesto que hemos tendido a criminalizar el origen y causa”, planteó el experto en gestión de emergencias. En ese sentido, destacó que “hemos entrado en una dinámica bien compleja de criminalizar actividades que son propias del mundo rural, como el trabajo con la tierra y ciertas herramientas”.