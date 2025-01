Pacto Verde Europeo: bajo la sombra de Trump

Foto de portada: Gage Skidmore.

A estas alturas de la historia contemporánea – sobre todo aquella que comenzó a escribirse tras el término de la Segunda Guerra Mundial – no existe duda alguna que ese grupo de países reunidos en lo que se denomina la Unión Europea (1) sirve, fundamentalmente, a los objetivos políticos, económicos, militares y hegemónicos de Washington.

Sobre todo, respecto a los grupos de presión de Estados Unidos, léase: energético, complejo militar industrial, el lobby saudí y en forma fundamental el denominado lobby sionista, que marca el derrotero de la política exterior de los gobiernos sean estos republicanos o demócratas. Los gobiernos de los 27 países que conforman este conglomerado y heterogéneo grupo se subordinan claramente a la Casa Blanca, constituyéndose hoy en el primer patio trasero de Estados Unidos en el mundo. Esto, en perjuicio de los intereses nacionales, de los pueblos europeos, sumisos en plenitud, lo que conlleva la pérdida efectiva de su soberanía, autodeterminación, pero, sobre todo, de su dignidad.

Sus políticas, incluyendo aquellas ecológicas están cruzadas por las barras y estrellas que identifican a Estados Unidos. Un ejemplo evidente de esta sumisión de la cual hablo, más allá del tema de apoyo al régimen kievita, a Israel, los ataques a Rusia y el apoyo a las nuevas autoridades de origen y presente terrorista, entre otros puntos, encontramos el tema de la llamada Agenda Verde dentro del denominado Pacto Verde Europeo (PVE)

En específico, este patio trasero de Washington llamada la Europa de los 27 que comprende 4.237.473 Km2 de territorios combinados y aproximadamente 450 millones de habitantes, en el plano del medio ambiente, ha establecido bajo el mandato y exigencias estadounidenses, en una política de imposición no escrita que, el objetivo supuesto de crear una Europa más limpia, saludable y climáticamente neutra. Transformando así el modo en que se organizan, producen y consumen. Una línea que evidentemente ha mostrado que aquellos pueblos que sufren los esfuerzos europeos por cumplir el sueño ecológico, la agenda verde europea, hemos sido los países de África, Asia y Latinoamérica, en forma fundamental.

Este PVE fue aprobado y presentado a la comunidad europea en 2019. Es un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia la transición ecológica. – con la guadaña estadounidense atrás – pero que ha escondido, no la búsqueda de un estado ecológico sustentable en ese continente, sino que la satisfacción, a través de sus curadores estadounidenses y los grupos de presión energéticos, a la ambición de mayores ganancias económicas, dominación y supremacía a favor de empresas norteamericanas en alianza con los grupos económicos y las elites políticas europeas para así ejercer. Reforzar sus niveles de influencia en el continente europeo, esencialmente en el sector de la energía.

Dominio en el campo energético cuya muestra más evidente lo hemos experimentado, sobre todo en los últimos tres años con la guerra llevada a cabo por Washington y la OTAN, usando como testaferro y carne de cañón a la Ucrania de Zelensky. Una contienda, cuyos frutos económicos para los complejos militar industrial de occidente y las transnacionales energéticas estadounidenses, ha sido multimillonarios. Más de 450 mil millones de dólares en entrega de armas y financiamiento para mantener en actividad la maquinaria bélica ucraniana, con plena conciencia que su futuro está hipotecado y que su derrota contra Rusia es ya un hecho.

El cientista político José Sanahuja ha señalado que los objetivos de descarbonización y neutralidad climática del PVE “suponen profundos cambios en las relaciones comerciales de la Unión Europea con importantes implicancias geopolíticas con relación a los principales socios comerciales de la comunidad europea. Entonces, se puede hablar de la geopolítica del cambio climático, entendiéndola a partir de la idea de que la propia transición verde provoca transferencias de poder entre los países que controlan y exportan combustibles fósiles y aquellos que dominan las tecnologías ecológicas del futuro” (2)

Con la pronta toma de posesión de Donald Trump en la Casa Blanca el Pacto Verde Europeo y sus líneas de trabajo sufrirán, ya sea fuertes tensiones e incluso un duro freno. Recordemos que Trump considera este tema de la ecología, acuerdos sobre temas medioambientales, el cambio climático como un engaño. Fue una de sus cartas de crítica contra el gobierno de Joe Biden, desestimando amenazas como la subida del nivel del mar. Durante su último mandato, intentó revertir un centenar de leyes medioambientales. Y, en este nuevo mandato esto no será la excepción. Tengamos presente que ha prometido reducir el gasto en energía verde, abandonar acuerdos internacionales vitales sobre el clima y provocar una nueva oleada de perforaciones para la búsqueda de petróleo y gas, que él ha califica de “oro líquido”.

“Estados Unidos y el mundo pueden esperar que la próxima administración Trump aplique una completa demolición a lo que se ha dado en llamar la diplomacia climática mundial. Con las políticas existentes ya muy por debajo de los objetivos de emisiones, dice que podemos esperar que la acción climática federal de Estados Unidos “descarrile” durante los próximos cuatro años” ha afirmado a medios europeos Rachel Cleetus, directora de políticas y economista principal del programa de clima y energía de la Union of Concerned Scientists (3)

En ese ya cercano escenario, el enfrentamiento entre el occidente hegemónico contra Rusia, que significó graves retrocesos en los acuerdos de cooperación y acuerdos energéticos entre Rusia y países europeos como ha sido el caso de Alemania, puede tener un giro. Acuerdos desechados bajo las presiones del gobierno de Joe Biden y los gobiernos europeos más sumisos, que ha significado incluso el sabotaje de líneas de suministro gasífero como ha sido el caso de los gasoductos NordStream I y III, que ha traído consigo, además, el encarecimiento del gas como también del petróleo a las sociedades europeas, que han ido a enriquecer los bolsillos de países como Estados Unidos y Noruega.

Noruega con la venta de sus recursos en energéticos de gas y petróleo ha obtenido ingresos anuales _ desde el 2022 a la fecha – de 130 mil millones de euros. La guerra ha sido un buen negocio para el país nórdico (4) uno de los más férreos aliados de Washington en materia de sanciones a Rusia en amplias áreas: financieras, tecnológicas, relaciones diplomáticas lo que obligó a Moscú a poner a Noruega en el listado de países inamistosos.

En este marco descrito el Pacto Verde Europeo que ha trazado como objetivo regional alcanzar la neutralidad climática el año 2050 despierta enormes suspicacias, no sólo por tener a Estados Unidos soplando el oído europeo, sino que los severos impactos económicos, que se están generando en el proceso de transición ecológica. Se requiere dinero, mucho dinero y sólo aquellos países dotados de ingentes ingresos pueden avanzar hacia caminos de transición energética, incluso siendo grandes productores de petróleo y gas. Y ese es un temor respecto a Rusia, tomando en cuenta a la misma Noruega (5) y que podría, bajo las presiones del nuevo gobierno de Trump sufrir algún tipo de modificación en beneficio, principalmente de las transnacionales energéticas estadounidenses que impliquen la agresión contra países productores de petróleo, arrastrando a Europa (la OTAN) en ello.

La idea de descarbonizar a Europa trae consigo los desafíos de poder tener a disposición recursos energéticos limpios, en un continente que posee transnacionales del petróleo y del gas (que sería el eje de ese desarrollo) pero que no posee en su territorio este recurso, sino que depende de aquellos que explota en función de políticas que se visten e invasiones, ocupación de territorio y participación en esas políticas violatorias del derecho internacional como ha sucedió en Libia, Siria, Irak, entre otras

Una línea de acción que hoy suma su irrestricto apoyo al sionismo en función de aquellos proyectos de expansión energética en materia gasífera, incrementadas con la caída del gobierno de Bashar al Assad, que reflota viejas ideas de transportar gas desde el Cáucaso Sur, Catar e incluso explotar los yacimientos ubicados en el levante mediterráneo frente a las cosas de El Líbano Y Gaza. Sin obviar la usurpación de nichos energéticos en el Magreb, Venezuela y al mismo tiempo mantener los privilegios de explotación en las corruptas monarquías árabes del Golfo Pérsico.

El gran dilema que enfrentan los europeos radica en que el camino de la transición energética fue planteado antes de febrero del año 2022 y ello tenía como marco normativos acuerdos, contratos y proyectos de la mano de Rusia. Hoy eso está desechado e implica entonces poder activar con urgencia nuevas alternativas sobre todo tenido en cuenta que, la manera en que nuestro mundo produce y consume energía está cambiando a gran velocidad, gracias a la creciente y permanente demanda, por ejemplo, de vehículos eléctricos y tecnologías de energía limpia, según informe de la Agencia Internacional de Energía – AEIA – (6)

Este organismo proyecta que, para el año 2030 casi la mitad del suministro eléctrico mundial procederá de energías renovables, habrá diez veces más vehículos eléctricos en las carreteras. Se invertirá tres veces más en nuevos proyectos eólicos marinos que en centrales eléctricas alimentadas con carbón y gas. La energía solar generará más electricidad que todo el sistema eléctrico estadounidense actualmente.

La Agenda Verde europea necesita más que palabras, necesita dinero, voluntad política y sobre todo quitar el pie sobre el cuello de las sociedades europeas. Cuestión compleja por la clara pérdida de soberanía de la unión Euroepa en desmedro de Estados Unidos y que bajo Trump se va a intensificar. Los foros internacionales respecto al tema de Acuerdos verdes, pactos sobre uso de energías limpias , transiciones energéticas y otras líneas de trabajo muestran que ese camino d energías limpias están creciendo a buen ritmo peor n “no se acercan a la escala y magnitud necesarias para reducir las emisiones y la demanda de combustibles fósiles, y alcanzar los objetivos fijados en el Acuerdo de París” (7) Y, en ese panorama aumenta la necesidad de contar con minerales críticos – de los cuales s Europa carece – Litio, Cobalto, Níquel, Cobre y elementos denominados de tierras raras.

En ese horizonte, además de Rusia, que posee enormes yacimientos de esos minerales, está también la república Popular China, lo que preocupa a Estados Unidos y los suyos, de ahí el afán de desestabilizar regiones donde esos minerales están presentes. Tratar de dominar Venezuela, Asia occidental, países africanos como el Congo, latinoamericanos del triángulo del Litio. Desestabilizar a la federación rusa y arrastrar a los países limítrofes a esferas de influencia de potencias occidentales. Beijing, consciente del enorme poder que tiene en sus manos ha reconocido la importancia de estar a la vanguardia en tecnología verde lo que los hace ocupar una posición de dominio en la cadena de extracción, explotación y suministro de esta tecnología.

Es evidente que la adopción de tecnología verde, los pasos de transición a ella traen consigo riesgos, amenazas y desafíos de claro corte geopolíticos. Uno de ellos en el caso de Europa es lo que acontece en este conflicto al cual fue arrastrada por Estados Unidos, para debilitar a Rusia. Y en esto, tomo las palabras dadas por los propios estudiosos del tema energético, desde el seno de las potencias hegemónicas. Así, el experto en política energética global Jason Bordoff señaló, en su intervención en la Reunión Especial del Foro Económico Mundial sobre Colaboración Global, Crecimiento y Energía para el Desarrollo, que esta creciente búsqueda de energías renovables podría desplazar el centro del poder mundial y eso es un enorme peligro para la hegemonía occidental.

Bordoff, director Fundador del Centro de Política Energética Global de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, afirmó que “hoy estamos en un mundo en el que algunos de los riesgos geopolíticos, como los conflictos y la fragmentación económica, están dificultando la transición. Si no tenemos cuidado con la forma en que llevamos a cabo esta transición, podemos empeorar algunos de esos problemas geopolíticos”, Y, en un llamado sobre todo a Europa consignó que, a pesar de ciertas dificultades, las guerras por ejemplo, “ésta no es una razón para ralentizar la transición. Necesitamos una transición mucho, mucho más rápida. Pero debemos tener muy en cuenta las implicaciones de esta transición en términos de política exterior, seguridad nacional y geopolítica, si queremos asegurarnos de no tropezar en el camino” (8)

El problema es que los tropiezos se suceden paso a paso y más aun teniendo a Washington con un látigo en la mano exigiendo tributos, aumento en el gasto militar, compra de energía a precios más altos que el que compraban a Rusia y la orden de seguir cada uno de su paso imperiales. Washington está intentado, en el actual marco descrito instalar su supremacía en el sector europeo de energía, aunque ello signifique desangrar Ucrania, limitar la soberanía de la Unión Europea, incrementar la carrera armamentista e incentivas el dominio de otras zonas del planeta como son el Magreb, el Sahel, Asia occidental y zonas de Latinoamérica.

Es evidente que existe una completa desconexión entre los políticos europeos y la ciudadanía. Brecha que crece día a día. Mientras la casta política europea promueve una agenda verde, se enriquecen las transnacionales energéticas del petróleo y el gas, los complejos militares industriales y siguen pidiendo sacrificios a la población en nombre de la sostenibilidad.

Las normativas ecológicas en Europa recrudecen, pero, los políticos no las cumplen. Un ejemplo: gravan los impuestos para pasajes aéreos de aquellos que viajan por trabajo o vacaciones, por ejemplo, pero los viajes en aviones privados quedan exentos. La huella ecológica de los denominados “superricos” en sus aviones, por ejemplo, que representan el 1% de la población mundial equivalen a la generada por el 66% de la humanidad. La implementación de la política energética verde transita día a día por una senda destinada a destruir la economía y la soberanía de las naciones del viejo continente.

Dicha agenda está destruyendo los sectores más rentables de las economías europeas en beneficio de Estados Unidos, principalmente. Como ha sucedido con la industria automovilística, atacar la generación de energía nuclear, demonizándola, atacar en esencia la soberanía de las naciones, en el marco de la agenda 2030 como lo vienen sosteniendo día a día, más y más analistas de la UE (9).

