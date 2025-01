Recta final de pensiones: ¿qué senadoras y senadores votarían en contra de la reforma?

A partir de las 15 horas de esta tarde inició la fase final del segundo trámite constitucional de la reforma de pensiones en el Senado. En una sesión maratónica y que incluso podría extenderse hasta la madrugada, los parlamentarios debatirán el proyecto hasta total despacho.

El presidente del senado, José García Ruminot (RN), sostuvo que, si se despacha hoy o en la madrugada, va a depender del número de votaciones separadas que se soliciten y que recién se va a conocer a eso de las seis de la tarde.

Lo cierto, es que no hay mayores preocupaciones para el Ejecutivo. Menos aún luego de que ingresara una serie de indicaciones, tras los reparos del Consejo Fiscal Autónomo, que intensificaron la defensa del proyecto en el sector de Chile Vamos. Así que, en los números, el Gobierno tendría los votos de alrededor de 40 de 50 parlamentarios en la Cámara Alta. Por lo mismo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo tener expectativas positivas.

Pero, ¿Quiénes son los parlamentarios que están en contra de la reforma? En el Partido Republicano, dado que se han mantenido fuera de las negociaciones, se espera el rechazo de la senadora Carmen Gloria Aravena. En el Partido Social Cristiano están por la negativa: Juan Castro y Rojo Edwards.

“Esta reforma divide profundamente a la oposición afectando nuestras probabilidades de éxito en las presidenciales de fin de año, además es un golpe en contra de la clase media y las pymes”, sostuvo, además, Edwards en esta jornada.

Si bien Chile Vamos propició el acuerdo con el Ejecutivo, no todos sus parlamentarios están alineados. Carlos Kuschel (RN), incluso, ya adelantó que rechazará la idea de legislar. Alejandro Kusanovic (indep. RN) votaría en contra, según indican sus cercanos, aunque admiten que el escenario es cambiante, mientras que María José Gatica (RN) ha evitado adelantar su voluntad.

Igualmente, en conversación con Radio Universidad de Chile, la parlamentaria sostuvo que su preocupación está en la afectación del empleo que puede surgir de esta reforma. “Mi voto en sí no lo puedo anunciar, todavía tengo que tener a la mano y a la vista el informe de Hacienda que todavía no lo tenemos en nuestro poder, solamente un informe comparativo que fue emitido anoche, pero aquí lo importante es que cada colega senador, senadora, tiene que ser el portavoz, de quienes representan”, sostuvo.

“A mí me han llegado muchos mensajes que tienen que ver con el área de las pymes, de los microempresarios, de cómo hoy día ellos se sienten acogotados con una nueva reforma que los endosa a ellos de los recursos que se estarían aumentando. Sabemos que tenemos que mejorar las pensiones, no me pierdo en eso (…) Yo, por lo menos, voy a votar a conciencia por sobre todo pensando en cómo afectaría esto en el desempleo“, aseguró.

La parlamentaria* admitió: “Yo siento que ha faltado tiempo, más allá de la confianza que tengamos que tener sobre tres parlamentarios que son de mi sector que estuvieron en la negociación, yo por lo menos necesito, y eso es lo que he estado pidiendo desde la semana pasada junto con otros senadores que son del oficialismo, tiempo para poder analizar la propuesta”.

Otra voz disidente sobre esta reforma, es la de la senadora de Demócratas, Ximena Rincón, quién -contrario a su compañero de partido, Matías Walker– votaría en contra. Por medio de la red social X, dijo que “me opongo a que a las AFP les regalen el poder retirar 1.200 millones de dólares entre muchas otras cosas como que entren operadores chantas y arriesguen los ahorros de millones de trabajadores”.

“Creo que eso es impresentable, pero quédate tranquilo NO votaré, pues creo que hay que mejorar las pensiones, pero no estoy de acuerdo en hacer las cosas mal y estamos frente a un Transantiago Previsional!”, añadió.

En la Cámara Alta, está en duda también el voto del PPD Pedro Araya, quién ha mantenido críticas por medidas que favorecerían a las AFP y el de los independientes Karim Bianchi y Fabiola Campillai.