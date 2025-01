"Genera descomposición dentro de la sociedad": organizaciones rechazan declaraciones de Carter sobre infancias migrantes

Indignación causaron en organizaciones de la sociedad civil, las declaraciones del exalcalde de La Florida y posible carta presidencial, Rodolfo Carter, relacionadas con el acceso a la educación de hijos de migrantes irregulares.

Durante su participación en el programa de CNN, Tolerancia Cero, Carter aseguró que “los niños migrantes ilegales no pueden tener acceso a los colegios” y argumentó que al entregar educación, se está estimulando el ingreso irregular de extranjeros.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU) y especialista en infancia, Francis Valverde, afirmó que si se siguiera la lógica propuesta por Carter, no solo se estarían pasando a llevar tratados internacionales firmados por Chile, sino que también se estaría yendo en contra de la Ley de Garantías y Protección de Derechos de la Niñez.

“Esa ley establece que no se puede eludir la responsabilidad que tiene el Estado de generar las garantías, especialmente en el derecho de la educación, de todo niño y niña que habita Chile, que esté en Chile en cualquier momento, incluso un turista que vaya a estar por más de tres meses puede llevar sus niños a la escuela”, comentó.

“El derecho de los niños y niñas está por sobre todos los otros derechos, está establecido así en Naciones Unidas, está establecido así por la observación n°1 del Comité de los Derechos del Niño sobre Educación y por lo tanto, yo creo que este planteamiento de Rodolfo Carter tiene más que ver con una campaña política que exacerba molestias xenófobas que tenemos en nuestro país”, indicó.

Por su parte, el vocero del Movimiento de Acción Migrante (MAM), Eduardo Cardoza, criticó la utilización de discursos xenófobos en política y advirtió que con su propagación, se está abriendo la puerta para que se ataque a otros grupos de la población, más allá de los migrantes.

“Estamos en una lógica que es muy perversa y que es muy deshumanizante. Es un discurso que lamentablemente cuando se hace lo que genera es una insensibilidad con respecto a los derechos de la persona a tener humanidad, a tener empatía con respecto al otro. Eso, independiente de la migración, daña al conjunto de la sociedad. Esa insensibilidad con respecto a los derechos hoy se orienta a la migración, pero después se orienta a cualquier derecho de cualquier persona que esté en el país”, sostuvo.

Ambos dirigentes manifestaron su preocupación con los posibles réditos políticos que declaraciones sobre migración podrían significarle a Carter y enfatizaron en su similitud con la estrategia de líderes de ultraderecha extranjeros.

“En lo personal yo creo que Chile tiene reservas importantísimas de humanidad, pero evidentemente esto afecta. Estos discursos de odio están generando maltratos entre personas y descomposición dentro de la sociedad y creo que es la peor de las formas para resolver los temas. En definitiva, se argumenta con la delincuencia para violar los derechos y creo que una sociedad civilizada del siglo XXI tiene que ser capaz de combatir la delincuencia sin violarle los derechos humanos a ninguna persona, pero menos que nadie a los niños”, dijo.

Francis Valverde además desmintió al dirigente de derecha, pues este también puso sobre la mesa una supuesta falta de capacidad del Estado y sugirió que los niños y niñas migrantes entorpecen el acceso a la educación de chilenos.

“No es correcto plantear que los niños no pueden ir a la escuela, porque en Chile sobran espacios en muchas de las escuelas municipales del país, por lo tanto no hay un problema de que los niños chilenos no pueden acceder”, observó.

“Esta distinción entre los chilenos y chilenas y los otros, es justamente una de las bases de un pensamiento xenófobo muy grave en un país como el nuestro, si queremos pensar en una democracia a lo menos respetuosa de los mandatos internacionales que hemos firmado como país”, reflexionó.