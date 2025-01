Monumento a expresidente Piñera: se trunca el debate en el Senado y proyecto se aplaza

Continúa el debate sobre el levantamiento de una estatúa en honor al expresidente Sebastián Piñera. La propuesta ingresada por el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, fue aprobada la semana pasada en general en la Comisión de Cultura con tres votos contra uno, y si bien debía revisarse en general en el Senado el miércoles pasado, debido a la alta cantidad de proyectos discutidos se aplazó para este martes.

Tras el informe entregado por el presidente de la Comisión de Cultura, Sebastián Keitel, los senadores se enfrascaron en la discusión sobre la figura del expresidente. Así, la solicitud de la bancada del Partido Comunista de tener una segunda discusión del proyecto, impidió que se votará durante esta jornada y por falta de plazos antes del receso legislativo el debate quedaría para marzo.

Las voces contrarias a esta iniciativa, provenientes sobre todo desde la izquierda, ponen énfasis en el rol que tuvo Piñera durante su segundo período en la gestión del estallido social.

Un argumento respaldado por diversos senadores en la Sala. El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, pujó por un debate más en profundidad acerca de la pertinencia y los méritos de los gobiernos de Sebastián Piñera para tener una estatua.

“Acá no podemos evitar que esto se vote como corresponde en la democracia, que haya mayorías y minorías. Pero permítanos debatir respecto a los distintos puntos de vista sobre la persona a la cual se le quiere erigir un monumento. Tener un reconocimiento no puede estar solo dado por la condición de ser expresidente ni tampoco por su trágico fallecimiento”, intervino el senador oficialista.

“Erigir un monumento en el corazón de la democracia conlleva un mérito histórico, un mérito ético y ser por tanto una figura que enaltezca la democracia y ese es el análisis que debe realizar la sala: ¿Sebastián Piñera enaltece la democracia? ¿Tiene esos méritos?”, planteó Núñez en la instancia.

Han sido diversas las organizaciones de derechos humanos que han llamado a no seguir con la tramitación del proyecto, por ser una señal de impunidad ante las violaciones a los DD.HH. por parte de fuerzas policiales bajo el mandato de Piñera en el contexto de las manifestaciones sociales del 2019.

Por su parte, el senador Jaime Quintana (PPD), aunque no entregó una posición clara sobre el proyecto, reflexionó acerca de que la evaluación al legado del expresidente Piñera aún no termina por su participación en causas judiciales. “Cuyo legado y evaluación aún no terminan y probablemente con el paso del tiempo estarán más ordenadas y habrá menos confusión en cuanto a su trayectoria”, señaló.

“Sin perjuicio que no tiene, por haber fallecido, responsabilidades penales, hay causas abiertas en las cuáles aparece su nombre y sus inversiones. Incluso un acto de justicia con Piñera hubiera sugerido ser más prudente“, manifestó Quintana.

En la vereda del frente, se destacó su rol durante el rescate de los 33 mineros y su gestión durante la pandemia, entre otros, como argumentos para defender el levantamiento de este monumento para el expresidente. Incluso, remarcaron que esta construcción tardaría su tiempo.

“Aquí se ha dicho que por qué tan luego un monumento. El hecho de votar a favor, no se va a construir mañana. Tiene una demora de 4-5 años. Pero no es inmediata. Si es una figura que no goza de la unanimidad, pero es muy difícil”, dijo el senador de la UDI y miembro de la Comisión de Cultura, Iván Moreira.

El senador también comparó este debate con el que se dio en su momento con la figura del expresidente Salvador Allende. “A pesar de no gozar con unanimidad, nosotros tuvimos la generosidad y el respeto de votar a favor en su minuto, nuestros senadores y diputados, del monumento a Salvador Allende”, agregó.

Carta al Presidente Boric

En paralelo, durante esta mañana, los diputados de Renovación Nacional Eduardo Durán y Andrés Celis llegaron hasta La Moneda para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric para solicitar que coloque urgencia al proyecto. Esto, considerando que resta poco más de una semana para el primer aniversario del fallecimiento del exmandatario.

Durán argumentó la necesidad de que el actual Jefe de Estado le dé urgencia al proyecto, ya que este mismo destacó la figura de Piñera durante su funeral. “Él deslizó y lo dijo públicamente que habían sido muy injustas las críticas que en su momento le hicieron a la figura del exmandatario hoy fallecido y lo considero con sus palabras todo un demócrata”, manifestó el parlamentario.

A su vez, abordó la postura desde la izquierda, quienes han cuestionado “la calidad moral” de Piñera. “Hemos escuchado en los últimos días críticas destempladas y pequeñeces (…) lo que nos parece a nosotros inmoral es la pequeñez de la izquierda para tratar este asunto, toda vez que las credenciales democráticas de él nunca fueron cuestionados”, expuso.

Sobre la discusión, desde el Gobierno se pronunciaron este lunes a través de la ministra vocera (s) Aysén Etcheverry, quién expuso que “creemos que las evaluaciones históricas las tiene que hacer la historia y tiene momentos de maduración”.