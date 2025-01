Retorno de palestinos a Gaza: "Es una afirmación de su existencia, un rechazo a ser borrados de la tierra que los vio nacer"

Con el alto al fuego de seis semanas firmado entre Hamas e Israel y que entró en vigor el pasado 19 de enero, son miles los palestinos que intentan regresar a lo que queda de sus hogares en una ciudad que sufrió durante 15 meses el fuego indiscriminado por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Fueron 15 meses en los cuales se bombardeó la Franja de Gaza constantemente y donde se limitó a la mínima expresión la entrada de ayuda humanitaria, lo que trajo consigo la inacción y falta de insumos médicos, lo que provocó la muerte de cientos de palestinos.

Sir ir más lejos, los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Médicos Sin Fronteras acusaron a Israel de estar cometiendo genocidio en Gaza. Desde el 7 de octubre de 2023, según el Ministerio de Salud Gazatíe, en el enclave palestino han muerto 47 mil 306 palestinos y otros 111 mil 483 han resultado heridos. Además, miles de personas se encontrarían bajo los escombros.

The #ceasefire is a glimmer of hope for hundreds of thousands of displaced people hoping to go back to northern #Gaza.

No place like home, except most homes are now reduced to rubble. pic.twitter.com/cBn1xwtxRV

— UNRWA (@UNRWA) January 20, 2025