"Un nivel de lirismo que realmente trasciende": Rolling Stone elije "Manifiesto" de Víctor Jara como una de las mejores canciones de protesta

Como un “símbolo de la capacidad de la música para iluminar, elevar y desafiar”. Esas fueron las palabras utilizadas por la emblemática revista Rolling Stone para definir a “Manifiesto“, uno de los himnos más solemnes del cantautor chileno Víctor Jara y que fue seleccionada por el medio como una de las mejores canciones de protesta de la historia.

En concreto, la composición del artista insigne de la nueva canción chilena fue posicionada en el puesto 52 del ranking, que también considera a otros músicos como Peter Gabriel y Bob Dylan. Dentro del artículo, la revista retrata al músico como un “cantautor y activista que mezcló ideas socialistas y observaciones personales, lo que lo convirtió en una voz para la clase baja del país y una sensación folklórica en todo el mundo”.

“‘Manifiesto’, suavemente tocada y cantada con ternura, es una oda al poder de cambio de la música cuando está en manos del hombre común: ‘Que no es guitarra de ricos/ni cosa que se parezca/mi canto es de los andamios/para alcanzar las estrellas’. La canción fue una de las últimas que escribió Jara antes de su detención y asesinato bajo el régimen de Pinochet“, contextualiza el texto que justifica su elección.

Palabras que se cuadran con la visión del periodista y crítico musical, Marcelo Contreras. “Víctor Jara tiene varias canciones que perfectamente podrían haber entrado en este ranking, pero una de las cualidades que tiene ‘Manifiesto’ es que tiene una intencionalidad que no es tan evidentemente política, creo yo, como otras canciones suyas. Hecha más mano de la poesía para expresar cuál es su posición en el mundo en este ámbito, en el ideológico, político. Pero lo dice con un nivel de lirismo que realmente trasciende, y por eso creo que es parte de este listado”, expresó Contreras.

“Además, es una canción que ha sido extraordinariamente influyente en la música chilena. O sea, hay ecos de esta canción en el cancionero de Jorge González y por cierto también en el de Manuel García. Me atrevería a decir incluso que ellos tienen canciones que replican este espíritu y sonoridad, la melancolía de la guitarra acústica y la voz de Víctor con esta ligera reverberación que le da una estatura sideral a la canción”, sumó el crítico, quien igualmente destacó la relación que el músico establece con su guitarra.

“Lo bonito que tiene es que es muy reivindicativa respecto del rol de la guitarra como un instrumento de lucha de los cantores populares. Por eso es que la entrada es magnífica, cuando dice ‘yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón’. Es una composición que rinde muy temprano un tributo a Violeta Parra, también. Así que hay varias razones por las cuales creo que esta es una de las canciones relevantes, porque insisto: no es tan evidente en términos del ideario político que tenía Víctor Jara, sino que trasciende. Busca ir más allá de la contingencia”, agregó el periodista.

Una valoración que es compartida por la actriz y cantante, Carmen Prieto. “Esta canción de Víctor Jara es, primero que todo, eso: un gran manifiesto. Para mí significa mucho más que una canción protesta. Es una postura de vida en relación a la creación, a la poesía, al canto enraizado, al canto con sentido y razón. No estoy muy de acuerdo con que sea clasificada así, aunque la palabra protesta también tiene una significación muy grande. Pero creo que va mucho más allá de eso. Para mí, por lo menos, incluso del mismo Víctor hay otras canciones protesta. Y este es un manifiesto del ser humano ligado y enraizado con su historia, su tierra, con su sentimiento más puro de solidaridad, cariño y amor”, reflexionó la artista.

En cuanto a la relevancia de la obra del músico en la historia cultural de nuestro país, Prieto aseguró que “fue más que un creador de canciones, director de teatro, músico… Mucho más que eso. Fue un gran luchador, un hombre que entregó -y se entregó- con todo por su pueblo, su gente, y eso se ha ido transformando en un gran reconocimiento mundial. Yo creo que por eso es importante, fundamentalmente por su lucha y su entrega, hasta su vida, nada más ni nada menos”.

El valor de las listas

Para Contreras, los hitos periodísticos como el de la Rolling Stone también permiten marcar la pauta. “Las listas siempre son interesantes. Vamos a seguir viéndolo y hace largo tiempo, desde hace décadas, que somos partícipes de una cultura pop que mide sus alcances a través de estos listados que, además, despiertan muchísimo debate. Así que, en términos periodísticos, pensando en la Rolling Stone como un medio de comunicación, es súper atractivo como formato, así que esto va a seguir siendo así”, afirmó.

“Y por supuesto que es importante que elija a un artista chileno -sumó el crítico-. Siempre va a ser relevante porque hablamos de un medio de comunicación histórico dentro de lo que es la cultura popular y la música pop”, subrayó.

“Los dinosauros” de Charly García, “Tres veces mojado” de Los Tigres del Norte, “Un derecho de nacimiento” de Natalia Lafourcade y “Gimme the Power” de Molotov son las otras canciones latinoamericanas que marcaron presencia en esta selección. En el caso del argentino, Contreras señaló que “entiendo que Charly hizo una suerte de resistencia a la dictadura en el sentido codificado que se hizo, por ejemplo, en el canto nuevo en Chile, con harta poesía entremedio, y se considera dentro de la historiografía musical argentina que Charly hizo resistencia a la dictadura”.

“Pero también no me olvido de que García participó por ahí en un evento organizado por la dictadura, precisamente, tratando de reunir a las grandes estrellas del rock nacional argentino. Es una hermosa canción, no se puede discutir, pero tal vez tengo algún recelo respecto al contexto. Por supuesto que esto es parte de la patudez que podamos tener de juzgar el pasado respecto de nuestro contexto en el presente”, añadió el crítico.

Respecto a los mexicanos de Molotov, contextualizó que se trata de “una canción que refleja este espíritu combativo que hubo en los años noventa por parte de bandas como Rage Against the Machine, en la cual evidentemente había una inspiración y un norte para Molotov”.