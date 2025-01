El golpe de DeepSeek en la batalla digital: el “equivalente del Sputnik en la carrera de los viajes al espacio”

La irrupción del nuevo chatbot de origen chino, a cargo de la empresa Deepseek (razón por la que esta IA lleva su nombre), marca un nuevo episodio en la carrera por el dominio del mundo digital. Lanzada el 20 de enero, superó a ChatGPT en descargas en la App Store de Apple.

El lanzamiento de la aplicación desencadenó distintos hechos que terminaron con el mercado financiero de Wall Street sufriendo los impactos. La gran perjudicada fue la empresa Nvidia, a cargo del diseño de semiconductores, que tuvo una caída en la bolsa del 17%, una de las más grandes de la historia en un solo día. Junto a ella, Softbank, empresa japonesa que apoyará a Donald Trump en su política de IA, cayó casi un 6%.

Mientras un evidentemente preocupado Trump comentó que era “un llamado de atención” para que las empresas estadounidenses a cargo de inteligencias artificiales “compitan para ganar”, el ex CEO de Google, Eric Schmidt, tituló la arremetida de DeepSeek como “un momento decisivo” en la carrera mundial por las nuevas tecnologías.

Pero, ¿cómo DeepSeek logró posicionarse tan rápido en la cima de los chatbot, destronando el dominio de ChatGPT en un par de días? En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico adjunto del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y experto en tecnología, Alejandro Barros, explicó las razones detrás del atractivo que tiene la IA china por sobre la estadounidense.

“Una ventaja es que es gratis, es decir, ChatGPT tu tienes que pagar. Vale $20 dólares mensuales y DeepSeek no tiene costo, por lo menos hasta el momento, para desempeños parecidos. Eso ha gatillado que se esté usando”, expresó el especialista, asegurando desde su experiencia al usar ambas plataformas que las respuestas entregadas son similares.

También, recalcó que la “curiosidad” es un gancho importante al ver el desempeño que está teniendo esta IA china. “Si bien ChatGPT tenía algo de competencia, como Antropic o Gemini de Google, era el más conocido, fue el primero”, señaló Barros.

Por otro lado, para los más entendidos en el funcionamiento de estos chatbot, el académico relevó como novedad que “lograron hacerlo de manera muy rápida y a un costo que es un décimo del costo que tuvo el entrenamiento de ChatGPT”.

Como una ventaja para DeepSeek en comparación con el resto de IA de este estilo, Alejandro Barros resaltó que fuera ‘opensource’ como “un gran atributo”. “Porque eso significa que puedes tomar el modelo, descargarlo y usarlo localmente. Si tu el modelo lo instalas localmente y le preguntas por la plaza de Tiananmén, te responde bien. La gracia de tener el modelo y que lo puedo intervenir, produce que terceros pueden usarlo y eso a mucha gente le importa”, sostuvo.

Y aunque se le ha cuestionado respecto de respuestas que podrían corresponder a las posiciones oficiales del gobierno de China, el experto realizó un experimento para ver qué tan cierto es. “Le hice un par de consultas por Taiwán y contestó bastante bien, una cosa bastante neutra. Pensé que me iba a contestar algo muy sesgado. Y luego le pregunté por lo que ocurrió en la plaza de Tiananmén y ahí no me contestó nada”, relató acerca de su experiencia.

En esa línea, recalcó que todas estos chatbot “tienen sesgo”. “Lo que ocurrió con OpenAI, ellos desarrollaron este concepto de lo que llaman ‘alucinaciones de los modelos’, que en realidad no son alucinaciones, son mentiras”, comentó.

La nueva competencia mundial

Mientras Donald Trump puja por su nueva política de inteligencias artificiales e insta a los empresarios a cargo de su desarrollo para tomar la delantera, China también busca tomar la delantera de esta nueva carrera por el dominio de las tecnologías.

Alejandro Barros incluso comparó este nuevo enfrentamiento entre las dos superpotencias con lo ocurrido con la carrera espacial durante el siglo pasado. “Hay todo un tema geopolítico. Estados Unidos anuncia una inversión que es de $500 mil millones de dólares por los próximos cuatro años y los chinos no se van a quedar de brazos cruzados, esto es una carrera”, mencionó.

“Hay un inversionista norteamericano que se llama Mark Andresen que dijo que esto era como el Sputnik. El equivalente del Sputnik en la carrera de los viajes al espacio. Claramente los que van a ir en la puntera son China y Estados Unidos”, aseguró el especialista en tecnología.

El golpe de DeepSeek sorprendió incluso a los magnates del estilo Elon Musk o Mark Zuckerberg y a los científicos de Sillicon Valley. “Mientras estaban dedicados a pelearse entre ellos, salió un jugador a la cancha y los rebasó”, manifestó, asegurando que más de alguno habrá quedado nervioso con la llegada de DeepSeek.