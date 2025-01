Xenófobo y políticamente incorrecto: académica U. Chile critica propuesta de Carter sobre infancias migrantes

Una declaración de la Defensoría de la Niñez, un pronunciamiento de UNICEF en redes sociales y la molestia de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Eso es lo que han causado, hasta el momento, las declaraciones del presidenciable Rodolfo Carter, en las que aseguró que los hijos de migrantes irregulares no deberían tener acceso a colegios, ya que esto fomentaría el ingreso ilegal a nuestro país.

En conversación con nuestro medio, la académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, especialista en temas de migración y educación, Fabiola Maldonado, afirmó que lo que hay en el fondo de los dichos de Carter “es una propuesta xenofóbica”.

“Él le está negando la escuela a los hijos de migrantes para que los migrantes no migren, lo que me parece que es un discurso políticamente incorrecto, controversial y que alimenta una idea de odio hacia el diferente”, comentó.

Maldonado además criticó otra idea que estaría en el fondo del discurso del ex alcalde de La Florida: que el acceso a la educación es un beneficio.

“La educación no es un beneficio, es un derecho para todos. La educación hoy día es un objetivo de sustentabilidad, el cuatro, que tiene que ver con el acceso a todo el mundo de la educación, entonces, pensar que es un beneficioso me parece errado desde todo punto de vista”, recalcó.

En esa misma línea, la académica de la Universidad de Chile señaló que concretar lo que propone Carter, sería “un retroceso en nuestra mirada social, de Estado, de política pública y de sociedad democrática”.

“Él está haciendo un proceso de discriminación, está diciendo: ‘estos niños no’. Cuando nosotros nos hemos declarado a favor del desarrollo de todas las infancias. Como país hemos desarrollado políticas públicas para el conjunto de los niños y niñas. El programa Chile Crece Contigo, por ejemplo, está pensado en eso, no discrimina, lo plantea como un derecho universal de todos los niños y de todas las niñas”, dijo.

La experta también apuntó a los beneficios de que niños migrantes sean parte del sistema escolar. A su juicio, esas infancias “son un aporte cultural dentro de nuestras escuelas”.

“En esa interacción de niños de distintas culturas lo que estamos proponiendo tiene que ver con el respeto a la diversidad, a lo diferente, al distinto. Entender que ser extranjero no es una condición de inferioridad”, indicó.

A lo anterior, Maldonado agregó que “la escuela como institución pública es el primer contacto con esas familias y es un contacto amable, de acogida”.

“La institución escolar acoge a esa familia y de alguna manera favorece los procesos de integración social. No es que lo haga pero sí lo favorece. Esto constituye una serie de desafíos al mismo tiempo, nuestra escuela no estaba acostumbrada a aquello, como nuestro país no estaba acostumbrado a la presencia visible del extranjero; pero la presencia de los hijos de extranjeros en las escuelas es un aporte a la interculturalidad, a la diversidad y es una medida que favorece a la sociedad chilena”, sostuvo.