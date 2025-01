Ministra Tohá por avances del Plan Ercilla: "Queremos que nadie en Chile quede rezagado"

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, visitó la comuna de Ercilla, Región de la Araucanía, para revisar los distintos avances del Plan Ercilla, orientado al desarrollo de la zona. El proyecto inició en junio de 2024, cuando la ministra realizó un viaje a la localidad y participó en la ceremonia de instalación de la primera piedra de las obras de la sucursal de Banco Estado y, además, presentó ante la comunidad los principales ejes del plan.

La ruta de la secretaria de Estado día inició cerca de las nueve de la mañana, cuando estuvo presente en las obras de mejoramiento de la Avenida Ercilla, las que cuentan con más de un 90% de avance. Más tarde, la ministra dirigió la ceremonia de implementación del Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) que reemplazará al Servicio de Urgencia Rural (SUR).

Este nuevo centro de salud permitirá ampliar la cobertura y prestaciones para los habitantes de la comuna y sectores aledaños. Como las comunas de Victoria, Angol, Collipulli, Los Sauces y Traiguén.

La ministra Tohá y el presidente de BancoEstado, Daniel Hojman, encabezaron la inauguración de la primera sucursal de BancoEstado en Ercilla, la única entidad bancaria en la zona.

Este nuevo punto de atención beneficiará a los más de ocho mil habitantes de Ercilla y sus alrededores, ya que facilita el acceso a servicios financieros esenciales, fortalece la actividad económica local y mejora la calidad de vida de la comunidad. Previo a su apertura, el banco más cercano estaba en Collipulli, a 16 kilómetros de la comuna.

Durante las actividades la secretaria de Estado estuvo acompañada por autoridades comunales, regionales, su comitiva de Gobierno y representantes de las áreas relacionadas.

Tohá destacó que esta acción busca revertir los índices de pobreza y desarrollo en una de las comunas con más desafíos en estas áreas a nivel nacional. “Hay 167 comunas de nuestro país que si no estuviera Banco Estado no habría ningún banco y Ercilla era una de esas en que no había ninguno”, declaró.

“Este proyecto llega acá producto de un plan que estamos desarrollando en esta zona, se llama Plan Ercilla, que busca revertir el rezago de esta comuna, que es la que tiene los indicadores de pobreza y los indicadores de desarrollo más problemáticos de La Araucanía, que ya es la región donde hay más problemas en estas dimensiones en el país”, añadió.

Asimismo, la titular de Interior comentó que dentro de este plan existen 50 proyectos divididos en materia de salud, educación, economía local, infraestructura y desarrollo social para la zona. El propósito de del programa es incluir a toda la población, sobre todo los sectores sociales más vulnerables: “Porque queremos que no haya nadie que se quede atrás en Chile, la gente en Ercilla, los adultos mayores, las mujeres, que ninguno quede rezagado”.

Comparó esta instancia con la aprobación de la reforma previsional, en cuanto a los avances a favor de las mujeres y calificó este día como una “hermosa jornada“.

“Es una gran satisfacción estar aquí seis meses después de que pusimos la primera piedra viendo la sede levantada. Así que se pueden hacer las cosas cuando se quiere, cuando hay voluntad. Cuando se quieren vencer las historias de fracaso se logran resultados muy importantes. Y tal como se pudo aquí y en la reforma previsional, se está pudiendo en muchos otros campos y se debe poder en varios más”, concluyó.

Más tarde, la ministra sostuvo reuniones con autoridades locales y representantes de seguridad en la Prefectura Malleco de la PDI, para abordar estrategias que refuercen la protección y el bienestar de los habitantes de la región.