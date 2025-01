Orellana y querella por maltrato habitual contra ex jefe de gabinete de la Dipres: "Siempre garantizaremos que se haga justicia"

El medio The Clinic dio a conocer que el, ahora, ex jefe de gabinete de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Yerko Montenegro (Frente Amplio), ex líder estudiantil y cercano a altas autoridades de Gobierno, fue querellado por tres mujeres por maltrato habitual. El caso ya está siendo investigado por la Fiscalía especializada en género.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, dijo que en cuanto tomaron conocimiento del caso realizaron la gestión para poner a disposición de la denunciante, a través de su abogada, el apoyo psicosocial que puede ofrecer el Servicio Nacional de la Mujer.

“La figura de maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar (…) es una de las formas de violencia más denunciadas, la persecución judicial de esta es difícil, pero es fundamental que se haga para evitar que estas situaciones se agraven. Vamos a estar siempre a disposición para brindar el apoyo necesario y garantizar que se haga justicia”, continuó la autoridad.

Consultada sobre su vínculo con el acusado explicó que trabajó con él, pero recordó el principio de impersonalidad del Servicio Público y relevó que “en menos de dos horas de que se conociera la denuncia, esta persona había renunciado a su cargo”. En tanto, la jefa de cartera recordó el teléfono de orientación del Sernameg en la materia que es el 1455.

De acuerdo a lo informado por El Mercurio, la directiva del Frente Amplio (FA) dio a conocer a través de un escrito que se solicitó la expulsión del partido de Montenegro.

“Como partido condenamos todo tipo de violencia de género, hacemos un llamado a velar por la integridad y resguardo de las denunciantes, y nos ponemos a disposición para hacer entrega de cualquier antecedente que sea requerido en el proceso de investigación”, señaló la Directiva Nacional del FA.

Las denunciantes acusan maltrato psicológico, “manotazos” y que se jactaba de su puesto en el Gobierno para “controlar y manipular”. Una de las mujeres afirmó que Montenegro se definía “como un hombre feminista, empático y que tenía buena relación con todas sus exparejas”.