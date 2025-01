Presidente Boric tras aprobación de reforma previsional: “Esto es un acto de justicia generacional”

Tras la aprobación y despacho a ley del proyecto de reforma de pensiones en la Cámara de Diputadas y Diputados, el Presidente Gabriel Boric realizó un desayuno con pensionados este jueves. Instancia en la que volvió a valorar el acuerdo alcanzado entre las mayoría de las fuerzas políticas en el Congreso Nacional.

El Mandatario mantuvo el tono usado en su cadena nacional de este miércoles en la que informó la aprobación del proyecto. “Esto no hubiese salido adelante si cada uno se hubiese quedado en su posición original”, aseguró.

Junto con destacar que este no es “un triunfo del Gobierno” sino que “de los chilenos y chilenas”, el Jefe de Estado reiteró su valoración para el acuerdo político que logró sacar adelante la reforma. “Para poder llegar a puerto y beneficiar a estas personas de carne y hueso, con nombre y apellido, con décadas de trabajo, había que ser capaces cada uno de ceder”, dijo.

“Lo que no significa abandonar las convicciones, pero la política, la buena política, es el arte de ponerse de acuerdo entre quienes piensan distinto para beneficiar a los habitantes de nuestro país. La gente está cansada de vernos pelear”, complementó el jefe de Estado.

Además, el Presidente transmitió un mensaje para los detractores de la reforma: “Hay algunos que están acusando con el dedo de manera poco empática (..) Esto es un acto de justicia generacional”.

Cristina Tapia, presidenta de la Asociación de Pensionados del Sistema Privado de Pensiones, presente en el desayuno junto al Mandatario, expresó su alegría luego de más de 10 años empujando por una reforma al sistema para mejorar las condiciones de los y las pensionados. “Cambios que eran importantes para que se reflejara el esfuerzo del trabajador con una pensión más digna”, sostuvo.

“Estamos agradecidos de que por fin hay un acuerdo que nos va a permitir, no solo a los pensionados, sino que a los futuros pensionados inmediatos y durante los próximos 25-30 años, tener un poquito más de certeza”, valoró Tapia.

Por su lado, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, figura clave en la discusión previsional, abordó la implementación de la reforma, en particular a las reservas de constitucionalidad planteadas por parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano en dos normas, lo que podría retrasar la promulgación en marzo de la ley.

“No nos podemos pronunciar respecto de cuáles son esas normas, por una cosa concreta: no mencionaron cuáles eran. Lo que nosotros les podemos plantear, es que estamos completamente detrás de un trabajo que ha sido eficiente, que ha sido largo, técnicamente sostenible y que no debiésemos tener problemas”, explicó la ministra.

Así, la secretaria de Estado detalló respecto de los plazos que, aunque pase por el Tribunal Constitucional, la ley se promulgaría en marzo. Y una vez publicado, iniciarán los seis meses para el primer aumento de la PGU que beneficiará a más de 500 mil personas.