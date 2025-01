“Cuando las cosas se hacen bien, no hay que innovar": Sichel detiene implementación de los SLEP en Ñuñoa

En el marco del proceso de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, sostuvo una reunión con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, para abordar la postergación del traspaso de los establecimientos municipales y reforzar la gestión educativa en la comuna.

Los SLEP han cubierto el 35% del sistema público. En lo que va de año, ya han sido nueve los establecimientos municipales los que se incorporaron al proceso de reforma a la educación pública iniciado el año 2018.

En la reunión entre el jefe comunal de Ñuñoa y el titular de Educación se abordó la falta de cupos escolares en los colegios municipales, creándose un plan de crecimiento coordinado para marzo. Además, se acordó una estrategia de trabajo para liceos emblemáticos, pactado en la Ley de Presupuestos, con propuestas específicas para establecimientos en Ñuñoa, y la postergación del ingreso de esta municipalidad al servicio local.

Sichel destacó que la solicitud de postergar el traspaso de los colegios a los SLEP responde a la exitosa gestión educativa que ha desarrollado la comuna, reflejada en altos niveles de matrícula, desempeño académico destacado y estabilidad financiera.

“Cuando las cosas se hacen bien, no hay que innovar. Los indicadores no solo ponen a Ñuñoa dentro de los mejores promedios del país, sino que sus colegios -cuatro de ellos- se encuentran entre los 20 mejores colegios públicos de Chile”, destacó el edil.

Asimismo, el alcalde reforzó la idea de potenciar la educación pública: “Creemos que la educación pública es un pilar en el desarrollo del país, pero sobre todo en la construcción de una sociedad más justa. Y se está haciendo bien el trabajo en este sentido. Están dadas las condiciones para seguir haciendo lo que estamos haciendo e invertir más”.

Por su parte, el ministro Cataldo señaló que el Ministerio de Educación (Mineduc) evaluará la solicitud del municipio conforme a la ley y, de cumplirse los requisitos, la postergación podría resolverse en los próximos meses.

El secretario de Estado señaló los factores claves que tiene el Mineduc para decidir si un municipio es traspasado o no. “El primero tiene que ver con la matrícula de la comuna y estar ubicado precisamente en un porcentaje superior de cobertura respecto al país. En segundo lugar, los requisitos de calidad, es decir, que los establecimientos estén en tramos de desempeño superiores de la evaluación a través del SIMCE. Por ultimo, el equilibrio financiero, referido a que el municipio no atraviese por una situación que complique la continuidad del servicio educativo por no contar con los recursos para sostener la educación”, detalló.

Si se aprueba la postergación, Ñuñoa se sumará a San Nicolás y Zapallar, comunas que han logrado mantener la administración local de sus establecimientos bajo el marco legal vigente. “El desafío es invertir más recursos y hacer proyecciones de mediano plazo para que estos colegios sigan siendo los mejores de Chile”, indicó el alcalde de Ñuñoa.