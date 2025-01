Deuda histórica: Presidente Boric promulga ley que repara perjuicio salarial a las y los profesores en dictadura

El Presidente Gabriel Boric encabezó la promulgación de la ley de reparación de la deuda histórica, que se hace cargo de reparar el perjuicio salarial que sufrieron profesores y profesoras de escuelas públicas en dictadura por el traspaso de los establecimientos educacionales del Estado a los municipios. Medida que impidió que las y los docentes recibieran el reajuste salarial del Decreto Ley N° 3.551 (Artículo 40), pues fue desconocido por sus nuevos empleadores.

A la actividad asistieron ministros y ministra de Gobierno, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, y, por supuesto, las profesoras afectadas por la deuda histórica encabezadas por su vocera, Patricia Garzo. El grupo se reunía cada jueves en Plaza de la Constitución para exigir una compensación.

La ley, aprobada el pasado 22 de enero en el Congreso Nacional, considera una solución a cerca de 57 mil docentes afectados vivos y considera un monto de 4 millones 500 mil pesos por cada persona afectada, reajustables por año. El pago será progresivo y se realizará durante seis años, comenzando con las personas de mayor edad, y avanzará por grupos de manera anual.

La entrega de esta solución a cada grupo se hará en dos cuotas iguales. La primera cuota se pagará en octubre del año correspondiente a cada grupo, y la segunda cuota en enero del año siguiente. Los primeros pagos se iniciarán en octubre de 2025.

En su discurso, el Presidente Gabriel Boric sostuvo que: “Hoy hay quienes pueden plantear con toda razón que el monto que se entrega no es suficiente, porque sabemos que es un reconocimiento respecto del total de la deuda. Hicimos una propuesta que es responsable, que es posible, que se va a empezar a pagar definitivamente después de tanta espera”.

“Yo sé que muchos no creían que la deuda histórica se podía abordar alguna vez y hoy día lo estamos haciendo. Para nosotros es un acto de justicia, un compromiso adquirido nuevamente honrar la palabra empeñada”, añadió.

Además, lamentó que no existiera unanimidad en el respaldo parlamentario de este proyecto. “La ultraderecha se opuso a pagarle la deuda histórica a los profesores. Y es bueno identificar aquello porque en política muchas veces se dice con mucha facilidad que son todos iguales. No, no somos todos iguales y aquí lo estamos demostrando”, señaló.

En tanto, la vocera de las profesoras afectadas de la deuda histórica, Patricia Garzo, lamentó que 30 mil profesores han fallecido en la espera. “Ningún gobernante se ha dignado a acercarse a nosotros. Nuestro Presidente Gabriel Boric ha sido el único, el único que en dos oportunidades nos ha invitado a La Moneda, nos ha escuchado acercándose a nosotros y ha cumplido su promesa”, celebró.

En esa línea, dijo: “Tenemos muy claro que es una reparación simbólica que iluminará nuestras gastadas vidas. Finalmente hemos aprendido que todo se puede lograr con compromiso y perseverancia”.

El presidente del Colegio de Profesores, por su parte, Mario Aguilar, sinceró que “ciertamente hubiésemos querido que este momento llegara antes. Eso hubiera permitido que más de 20 mil colegas que ya no están con nosotros también hubieran accedido a este pedacito de justicia que se ha logrado. No olvidamos a nuestras y nuestros colegas. Los llevamos muy presente en nuestras mentes y corazones”.

“Hemos dicho que somos conscientes que una reparación que es justicia plena y, por tanto, hemos asumido que esta solución es un pedacito de justicia. Todos sabemos, el propio Presidente incluido, que se trata de un monto modesto, lejos de lo que fue el daño económico real“, sostuvo.

Cabe destacar que el Ministerio de Educación lleva un registro de las personas que fueron parte del proceso de traspaso de la educación escolar a la administración municipal, en el que está la gran mayoría de personas afectadas que se encuentra en la web: registrodocentestraspasados.mineduc.cl/. En las próximas semanas, se abrirá otro proceso para que quienes no están en la nómina presenten sus antecedentes.

Según los registros del Ministerio de Educación, a julio de 2024, del total de docentes traspasados a la educación municipal que siguen vivos, el 72,3% son mujeres. Asimismo, del total de docentes traspasados ha fallecido el 29,9%.

La propuesta no se hará extensiva a quienes hagan reclamaciones por esta afectación en tribunales nacionales o internacionales ni a quienes tengan reclamaciones en curso, ni a quienes ya hayan recibido un pago asociado a esta afectación (por tribunales u otras instancias).