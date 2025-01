Diputado Undurraga (DC) emplaza a Matthei por acuerdo en pensiones: “Tengan el coraje para defenderlo”

La reforma de pensiones aún no se promulga, pero su sola aprobación ha causado impacto en el escenario político de cara a las próximas elecciones presidenciales, con declaraciones públicas de los aspirantes a La Moneda que están marcando el debate sobre si las modificaciones al sistema serán respetadas.

En términos concretos, este proyecto, listo para convertirse en ley, ha sido evaluado positivamente casi de manera transversal y no solo por su impacto en sí, sino por la unión política que requirió. El diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, aseguró que “después podremos profundizar, pero se abre una puerta que es muy buena para Chile”.

“Algunos me dirán en la casa que es insuficiente, porque es muy poco o porque hay un préstamo. Todas esas cosas son naturales, razonables, uno quería más cosas, pero el dilema cuando uno enfrenta este tipo de discusiones es si va en la lógica del todo o nada, como decía el Presidente Boric”, agregó el parlamentario en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

El Gobierno tuvo que dejar afuera varias aspiraciones sentidas de su sector, como la división de la industria, por ejemplo, todo para tener este acuerdo con Chile Vamos y lograr sacar esta reforma adelante, por eso el diputado Undurraga dijo que hay tener “coraje para suscribirlos, porque uno cede”.

Lo suscrito en esta materia es preciado y podría marcar precedente, al menos así lo plantea Undurraga: “Espero que se inaugure una temporada de acuerdos”.

Corregir o mejorar la reforma

La candidata presidencial de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, Evelyn Matthei, celebró la aprobación de la reforma de pensiones, pero emitió una declaración que generó debate: “Hay un enorme desafío y ese es el que tendrá el próximo gobierno, implementar correctamente la reforma, pero también corregir y mejorar lo que sea necesario”.

Consultado al respecto, el presidente de la DC fue enfático en su emplazamiento a quienes aspiran a ser parte de la carrera a La Moneda: “Yo invitaría a los distintos candidatos presidenciales, cuyos parlamentarios estuvieron en el acuerdo, a que tengan el coraje para defenderlo y que no anden mirando para el lado o corriéndose”.

“Durante la campaña vamos a ver quienes de verdad están por los acuerdos y quienes los torpedean o son, más bien, oportunistas al respecto”, agregó Undurraga.

Matthei no fue la única en hablar. El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró que derogaría el Beneficio Por Año Cotizado, que se ha llamado préstamo del Estado, si llega a ser Presidente, por considerarlo reparto.

“Yo le recordaría que en las democracias quienes derogan son los parlamentos, no el presidente. Así que Chile va a elegir un Parlamento donde quienes suscribimos el acuerdo vamos a tener representación y el acuerdo, en lo global, se va a sostener”, respondió el diputado.

Además, Undurraga aseguró que “la extrema derecha es una amenaza para la democracia en Chile (…) Para enfrentarla tenemos que tener un compromiso irrestricto a los derechos humanos en todo lugar y circunstancia, sin doble estándar, no en un lado sí y otro no. Un compromiso irrestricto con la democracia, más allá de todo uso instrumental, tiene un valor intrínseco, eso significa que no hay dictaduras buenas o malas. Para enfrentarlo tenemos que desterrar la violencia de la política”.