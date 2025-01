El hambre como arma de guerra: nuevas leyes israelíes podrían detener toda la ayuda de la ONU a refugiados palestinos

Tras la implementación de las dos nuevas legislaciones aprobadas en octubre de 2024 por el Knesset, las cuales prohíben a las autoridades israelíes ponerse en contacto con la UNRWA y las operaciones de la agencia de la ONU, la situación de los millones de refugiados palestinos es crítica.

La UNRWA comenzó sus operaciones en 1949 en ayuda a los refugiados palestinos que se vieron obligados al éxodo tras la creación de Israel en 1948. La Agencia de la ONU presta servicios públicos, incluidos sanidad y educación, a casi seis millones de palestinos en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, así como en Líbano, Siria y Jordania.

Recordemos que hasta el 19 de enero, día que entró en vigor la frágil tregua entre Israel y Hamas, las fuerzas israelíes asesinaron a más de 47 mil palestinos, según el Ministerio de Salud Gazatíe, y a 270 miembros del personal de la UNRWA en Gaza. Sin embargo, el organismo continuó prestando su trabajo y distribuyendo la poca ayuda humanitaria que Israel dejó ingresar al enclave palestino durante los últimos 15 meses.

Jonathan Fowler, portavoz de la UNRWA en una entrevista a ONU Noticias, detalló que las leyes israelíes podrían detener todas las operaciones de la UNRWA en Gaza, Jerusalén Oriental y Cisjordania, afectando a escuelas, centros de salud y otros servicios.

Durante los primeros tres días del alto al fuego, la UNRWA proporcionó alimentos a un millón de personas y un millón de mantas. Sin ir más lejos, la Agencia de la ONU es responsable de más de la mitad de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Nelson Hadad, exembajador, profesor de Derecho Internacional y abogado líder del grupo de chilenos que presentaron una denuncia en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por crímenes de lesa humanidad, señaló que la decisión de Israel es un acto “inhumano, abominable, cruel y degradante pretender cortar los servicios de un órgano de Naciones Unidas”.

UNRWA continues to deliver assistance and services to the communities we serve.

Our clinics across the occupied West Bank including East Jerusalem are open while the humanitarian operation in #Gaza continues.

We are committed to staying and delivering. #UNRWAworks

pic.twitter.com/nl9ERrsNv5

— UNRWA (@UNRWA) January 30, 2025