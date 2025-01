Museo Violeta Parra responde críticas sobre su reconstrucción: "Tenemos una planificación para la rehabilitación total del edificio"

“En menos de un año tenemos una planificación para la rehabilitación total del edificio de Vicuña Mackenna, lo que es una gran noticia después de tantos desafíos. La meta está clara y seguiremos trabajando hasta cumplirla”. Esa fue parte de la respuesta del Directorio del Museo Violeta Parra a los recientes cuestionamientos realizados en diversos medios de comunicación en torno a diversas aristas del funcionamiento de la institución. Entre ellas, el presupuesto asignado y las demoras en la reconstrucción del edificio.

Respecto a lo monetario, la carta -publicada en El Mercurio- señala que dicho monto “incluye los gastos de sus dos sedes activas -una en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Quinta Normal, que alberga una sala museo con una importante muestra de la obra y el legado de Violeta Parra, y otra en Vicuña Mackenna, donde se desarrolla una amplia programación-“.

Además, añaden que “el equipo lo conforman 16 trabajadores, incluido el personal de aseo. El aumento del 14% en el presupuesto del museo desde 2019 corresponde a menos del aumento del IPC”.

Sobre las críticas a la cantidad limitada de artefactos originales que alberga el espacio, en la misiva se especifica que se trata de “obras originales que se expusieron en el Louvre y que incluyen todos los lenguajes que utilizó Violeta Parra en artes visuales“, recalcando que es la “única colección con ese atributo”.

Todo esto, haciendo hincapié en las gestiones que ya estarían en marcha para lograr que el museo pueda hacer uso del total de su infraestructura. “En enero de 2024, tomamos la decisión de reabrir la sede en Vicuña Mackenna, con una programación cultural gratuita, enmarcada en una primera etapa de habilitación que ha puesto en el centro la forma de gestionar de Violeta Parra que era trabajar por y para las personas. Con este enfoque, se realizaron 458 actividades vinculadas a la cantautora y se gestionó una exposición en Brasilia”, defendieron desde la institución.

Igualmente, la carta -encabezada por la presidenta del directorio, Antonella Estévez Baeza, y firmada por el músico y nieto de la cantautora, Ángel Parra Orrego; el director del MAC, Daniel Cruz Valenzuela; y la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Pilar Barba, entre otros-, aseguró que las gestiones realizadas durante el 2019 (año en que se registró el siniestro que afectó al edificio) permitieron contar con recursos provenientes del seguro que cubren el 50% del financiamiento de la institución.

“Se ha dicho que con los fondos del seguro basta, pero no es así. Han pasado cinco años y el informe de especialidades solicitado por la actual gestión arroja que se deben hacer cambios que no estaban considerados porque no existía un estudio de habilitación. Para concretar la rehabilitación total, la directora del museo se contactó con varias contrapartes, incluido el arquitecto original del proyecto, Cristian Undurraga“, se precisa en el texto.