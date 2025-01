¿Se romperán oficialmente las relaciones con Venezuela? La duda tras el cierre de los consulados de Caracas y Puerto Ordaz

El quiebre de las relaciones diplomáticas con Venezuela ya es prácticamente un hecho, luego de que la Cancillería venezolana solicitará a nuestro país el cierre de sus consulados en las ciudades de Caracas y Puerto Ordaz.

La noticia fue dada a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno a través de un comunicado. Luego, fue refrendada por el propio canciller, Alberto Van Klaveren, quien declaró que en este momento las relaciones con Venezuela están “suspendidas”.

El secretario de Estado aseguró que el Gobierno aún está evaluando sus próximas acciones pero, al mismo tiempo, observó que la decisión del régimen de Nicolás Maduro, “confirma las características de la dictadura venezolana”.

Por su parte, la vocera (s) de La Moneda, Aisén Etcheverry, calificó el cierre de los consulados como “tremendamente irresponsable hacia los 12 mil chilenos que viven en Venezuela, pero también al gran número de venezolanos que hoy día residen en nuestro país”.

La ministra afirmó que en vista de los hechos “se está analizando en profundidad qué significa esto, cuáles son sus consecuencias y las medidas que hay que tomar al respecto”.

De todas maneras, Etcheverry enfatizó en que las definiciones se harán “teniendo en el centro que aquí se trata de la vida de personas, son nuestros compatriotas y a ellos son a quienes tenemos que poner como prioridad”.

Actores políticos de todos los signos lamentaron la decisión de Venezuela. El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, quien durante los últimos días ha generado controversia por sus dichos sobre el asesinato de Ronald Ojeda, indicó que está lejos de ser ideal el que se hayan quebrado los puentes.

“Me parece que en este mundo las relaciones deben estar a todo evento, aunque los niveles pueden ser distintos. A mí me encantaría que Chile tuviera un nivel más bajo de relaciones con Israel y que también levantara una preocupación por la política que anuncia Trump, pero esos son los niveles, otra cosa es que no haya. Eso no es contribuyente con un mundo que debe vivir en una interconexión, porque los gobiernos son transitorios, pero los Estados y los pueblos son permanentes”, dijo.

Desde la oposición, el senador de la UDI, Iván Moreira, conminó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric a formalizar el quiebre de las relaciones diplomáticas y señaló que, para él, lo más preocupante es que ya no se podrá extraditar a venezolanos de nuestro país.

“Creo que hoy día tenemos que formalizar el romper relaciones con esta dictadura, por una cuestión de dignidad. Al mismo tiempo, entender que vamos a tener que afrontar una migración que está en nuestro país de más de 750 mil venezolanos, miles y miles en situación de indocumentación, irregular y otros tratando regularizar su situación en Chile. Pero, yo diría que lo más grave es que hoy día no podemos extraditar a nadie”, estimó.

Una posición similar tuvo el senador de Renovación Nacional (RN), también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Chahuán, quien sostuvo que “la postura permanentemente agresiva de Venezuela hacia Chile está generando las condiciones para que nuestro país recurra a la Corte Penal Internacional, en respuesta a las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales que conocemos; como también a dar el paso siguiente del corte de relaciones diplomáticas”.

El diputado del Partido Ecologista Verde (PEV), miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Félix González, también lamentó el distanciamiento de nuestro país con Venezuela. Sin embargo, el parlamentario defendió la decisión que ha tomado el Ejecutivo de, hasta el momento, no romper formalmente las relaciones diplomáticas.

“Yo no veo ingenuidad de parte del Gobierno. Chile es un país democrático y por lo tanto, abierto a tener relaciones diplomáticas incluso con regímenes autoritarios, si uno piensa que eso puede hacerle bien, favoreciendo a las personas que están sufriendo esa dictadura. Yo lamento, eso sí, que esto haya ocurrido, evidentemente eso perjudica a muchas personas chilenas y venezolanas”, aseveró.