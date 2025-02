Claudia Heiss: "Interpretar que el acuerdo en pensiones es el regreso a la política de los consensos sería un poco exagerado"

La académica de Ciencia Política de la Universidad de Chile, integrante de la Red de Politólogas e investigadora adjunta del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y de Núcleo Mileno, Claudia Heiss, mantiene distancia respecto de las afirmaciones que proyectan el retorno de la “política de los consensos” tras la aprobación de la reforma de pensiones.

En el marco del debate por la crisis del sistema político, la reforma previsional fue la expresión más evidente de cómo las distintas fuerzas políticas, en los términos del actual sistema, no podían acercar posiciones, imposibilitando dar respuesta a sentidas demandas y necesidades ciudadanas.

Luego de que el Ejecutivo y Chile Vamos llegaran a un acuerdo, dicho elemento se desechó, y suscitó los tempranos vaticinios de que su aprobación representa el puntapié para acercar posiciones en otras materias. Sin embargo, eso no concuerda con el punto de vista de Heiss.

– ¿Es un antecedente del retorno de la política de los consensos?

No creo que debamos sobreinterpretar que, porque se produce un acuerdo, ahora estamos en la política de los consensos o porque tenemos dificultad para lograr acuerdos existe una imposibilidad de lograr acuerdos.

En este caso, se alinearon los incentivos para que la derecha cediera en algo que algunos sectores, particularmente del Partido Republicano, ven como algo que beneficia comunicacionalmente al Gobierno porque le muestra un logro. Sin embargo, aquí lo que primó fue el cálculo de que al próximo gobierno le conviene no tener esto en la agenda, de ahí a interpretar que esto es el regreso a la política de los consensos sería un poco exagerado.

Sí creo que es una buena señal de que el sistema político es capaz de dialogar y que, cuando están alineados los incentivos, se producen acuerdos. Yo me alegro de que no haya primado la versión de negar la sal y el agua que ha sido la que han tenido los extremos en general.

En este caso, había desacuerdo de la derecha, por supuesto, pero también había desacuerdo de la izquierda, porque este es un proyecto que, como suele ocurrir en cosas que han sido tan polémicas y tan difíciles de acordar, lo que se logró es algo que no deja plenamente contento a nadie.

– Se destacó en las intervenciones de los votos la marginación de los extremos, ¿es algo a destacar de este debate?

Es muy importante que la derecha ponga el largo plazo y la salud del sistema político por sobre cálculos de corto plazo. Creo que en este caso la derecha tomó una decisión correcta y espero que esto sea la tónica de la construcción de la derecha hacia el futuro, que no primen los extremos, que no prime una política antagónica y una política de la confrontación y del rechazo que tiene, por cierto, recepción en el electorado. Hemos tenido electorados que son propensos a rechazar, a patear el tablero, a votar por personas que rechazan lo que hay y la verdad es que eso es muy negativo para la construcción de políticas que tengan respaldo ciudadano.

Y ahí el sistema político, los actores políticos, los parlamentarios, los partidos, tienen una responsabilidad importante de legitimar las decisiones políticas y no estar permanentemente en una posición desafiante, aunque eso dé votos. La responsabilidad primó en esta elección.

También en la izquierda creo que es importante la capacidad que hubo de disciplinar a los parlamentarios. Porque ese es otro problema, la indisciplina que hemos visto en los últimos años, el personalismo en la política, esto de que cada uno se mande solo y cada uno es dueño de sus votos. Creo que es muy importante que también eso se mantenga hacia el futuro y que se decidan políticas por conglomerados y no por personas que están pensando en sus pequeñas parcelas de votos.

– ¿Habrán costos políticos – electorales para Chile Vamos? Republicanos incluso los acusó de traicionar a su electorado.

Es posible que, en algunas personas de derecha, la idea de que va a haber un cambio en las pensiones les haga sentir que esta no es su agenda, pero creo que decir que esto es una traición es tremendamente exagerado, porque la verdad es que aquí no se ha aprobado un sistema de reparto. No se le ha producido ningún daño a las AFP, incluso las AFP ahora van a manejar más fondos de los que manejaban antes y eso es lo que hacía que algunas personas en la izquierda no quisiera aprobar el proyecto.

La verdad es que la reforma es bastante modesta. En ese sentido, a mí no me parece que sea una traición al modelo de las AFP. No creo que sea realmente un daño ideológico para la derecha porque no se está avanzando en absoluto hacia un sistema que vaya a dañar a las AFP por ahora, que es lo que realmente quería la agenda del gobierno, que era una agenda para modificar de manera más radical el sistema y eso no lo consiguieron.

– ¿Ves efectivamente algún perdedor tras este acuerdo?

No creo que esto sea realmente un perjuicio para ningún sector. Yo creo que aquí la derecha logró conservar el sistema de las AFP. La izquierda logró un avance en mejorar las pensiones de las personas. Quizás para los Republicanos es un perjuicio porque ellos se empecinaron en plantear esto en términos ideológicos, de una manera que yo creo que fue equivocada.