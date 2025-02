Matthei critica lentitud de la reconstrucción en Valparaíso: "Es inmoral e indolente"

A un año del devastador incendio que afectó a varias comunas de la Región de Valparaíso y que dejó 131 víctimas fatales y numerosas viviendas destruidas, la precandidata presidencial, Evelyn Matthei, cuestionó duramente la lentitud del proceso de reconstrucción y la respuesta del Gobierno.

“Es inmoral e indolente la pobre respuesta del Gobierno a las víctimas del incendio en Valparaíso”, escribió en su cuenta de X, donde también calificó de “injustificable” la gestión tras un año de la tragedia.

Matthei fue categórica al pedir responsabilidades. “Si necesitan ayuda, que la pidan, pero la falta de respuesta es cruel. Los responsables deberían considerar dar un paso al costado si tuvieran dignidad”, indicó.

En un video difundido en la misma red social, la ex alcaldesa de Providencia expresó su solidaridad con los afectados, recordando que “perdieron todo: sus recuerdos, sus casas, todo”.

Asimismo, lamentó la escasa reconstrucción de viviendas. “Después de un año, solo se han reconstruido un poco más de 50 casas definitivas. No es que no se pueda hacer, es que sencillamente las autoridades no han estado a la altura”, indicó.

Matthei instó al Presidente Gabriel Boric a intervenir directamente en la situación. “Yo le pido al Presidente de la República que trate a estas personas con la dignidad que merecen”, afirmó.

Además, destacó que algunas familias están dispuestas a levantar sus hogares con sus propias manos, pero necesitan respaldo.

“Lo que más se necesita acá es gestión, es empatía, pero sobre todo, un poquito de ayuda para que ellos puedan recuperar sus casas, que es lo que necesitan para poder seguir viviendo”, concluyó.