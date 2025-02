Sergio Lavandero por proyecto INNA: "Perderíamos un patrimonio de la humanidad que no es solo de Chile"

Continúa la preocupación del mundo académico por la instalación de un proyecto de hidrógeno verde en las cercanías del Observatorio Paranal, espacio ubicado en la Región de Antofagasta, que cuenta con una vista privilegiada del universo y dónde se emplazan telescopios de importancia internacional.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022 y académico de la Universidad de Chile, Sergio Lavandero, se refirió a la carta enviada por casi 40 premios nacionales, en la que expresaron sus cuestionamientos sobre la iniciativa de la empresa AES Andes.

El también presidente de la Academia Chilena de Ciencias recordó que en nuestro país existen condiciones geográficas únicas para la observación astronómica.

“Somos un país serio, lo que significa que establece tratados, acepta ciertas condiciones internacionales y acá hay varios países, la comunidad europea, Japón, Estados Unidos, que han decidido invertir grandes cantidades de recursos en la instalación de estos telescopios que son únicos”, dijo.

Así, Lavandero relevó el gran desarrollo de la astronomía nacional a propósito de la instalación de los telescopios. En ese contexto, aseguró que: “Es sentido común, a nadie se le ocurriría instalar donde se producen todos los días incendios, un depósito de combustible y eso es lo que está ocurriendo”.

El académico se mostró especialmente preocupado por la instalación de un puerto anexo a la planta de producción de hidrógeno verde, que es parte de la infraestructura que contempla el proyecto en cuestión, pues podría significar la llegada de un asentamiento humano contundente a la zona.

“Eso pudiera obligar a que se cierren estos telescopios. Primero porque hay condiciones de luminosidad que se van a perder, se van a producir una especie de turbinas que van a mover la atmósfera y eso también dificulta la observación”, comentó.

El Premio Nacional de Ciencias Naturales destacó el rol que han jugado los astrónomos José Maza y María Teresa Ruiz, porque a partir de sus pronunciamientos sobre el proyecto INNA el mundo científico reconoció que la magnitud de lo que está en juego es muy grande.

“Vamos a perder algo único que no solamente es un patrimonio de Chile. Yo diría que esto es un patrimonio de la humanidad y eso no es algo menor. Gracias a estas investigaciones hoy día podemos saber cómo nos originamos, la vida, hacia dónde vamos, lo que es el universo, la búsqueda de vida en otros planetas. Algo que no es menor para la especie humana, sino que es algo sumamente profundo”, sostuvo.

El debate sobre las energías renovables

El presidente de la Academia Chilena de Ciencias recalcó que no tiene una cruzada contra el desarrollo del hidrógeno verde. “Hoy día el cambio climático es una realidad y nosotros celebramos que se instalen empresas que produzcan energía limpia, pero el problema es que están mal instaladas”, estimó.

“Lo que nosotros sugerimos es que haya una zona de exclusión que permita armonizar ambos proyectos, por un lado la astronomía y por otro, en un lugar más alejado, se instalen estas empresas. No es que nosotros nos opongamos a este tipo de cosas pero el problema es que están en el lugar equivocado”, insistió.

En tanto, Lavandero expresó sus deseos de que se concrete una reunión entre la comunidad científica y el Presidente Gabriel Boric para exponerle los riesgos de la iniciativa de AES Andes.

Asimismo, el académico advirtió que el proyecto podrá traerle problemas al país: “Probablemente va a venir una arremetida diplomática internacional, científica de proporciones, porque parece del todo insensato”.