Diego Boggioni y la supervivencia de las teleseries: "Es importante defender nuestros proyectos e historias"

Para Diego Boggioni, encarnar a Claudio Narea marcó un punto de inflexión en su carrera. No solo significaba hacer eco de una de las historias musicales que mayor cercanía despierta entre la población. Además, era una ficción que traía consigo una serie de preparaciones que fueron más allá de lo estrictamente actoral.

“Yo, que ya he estado en otras producciones, diría que es de las más grandes que me han tocado”, afirmó el actor sobre “Sudamerican Rockers“, la serie más exitosa en torno a Los Prisioneros y que hace algunas semanas celebró diez años desde su última emisión.

“Hicimos una clase de música dos meses antes de la grabación. Te pasaba a buscar un taxi y te llevaba a la Escuela Moderna, donde tenías un profe. También había coaching musical. Para las grabaciones de los videoclips y de una entrevista que los tres -Narea, Jorge González y Miguel Tapia- dieron en el Liceo 1 Andrés Bell, me acuerdo de haber estado analizando para qué lado movía la boca. Ese era el nivel de detalle”, sumó Boggioni.

“El cejillo de la guitarra eléctrica es muy distinto a la de palo. Yo aprendí a tocar la eléctrica y quedé con la muñeca casi como que media esguinzada“, recordó entre risas. “Había que aprenderse las escenas, también la parte musical. Era un tremendo proyecto. Hasta el día de hoy la recuerdo, fue muy importante”, añadió el actor sobre la ficción, que además le valió su primera nominación a los Premios Caleuche.

Una década después, el intérprete conquistó una nueva mención en los galardones organizados por Chile Actores gracias a su trabajo en “Al sur del corazón“, una de las más recientes producciones de Mega y que también fue transmitida través de la plataforma Netflix. Aunque ese no ha sido su único hito.

Durante estos años, Boggini ha logrado posicionarse como uno de los rostros más valorados de las teleseries chilenas, participando de celebradas ficciones como “Perdona nuestros pecados“, “Hijos del desierto” y la más reciente adaptación de la emblemática teleserie “Amores de Mercado“.

En esta última, el actor encarna a Esaú, uno de los personajes más recordados de la versión original y que, además, le brindó la posibilidad de explotar matices relacionadas al humor. “Fue muy bonito porque es un personaje súper entretenido, tiene un rol importante dentro de la teleserie y había teclas que se iban a poder jugar en tonos de comedia, lo que me parecía súper interesante”, explicó.

“Yo venía de haber hecho a Manolito en ‘Hijos del desierto’, que era un personaje que, entre comillas, era una especie de villano, que exploraba elementos mucho más oscuros. Pero en Mega no me había tocado algo tan grande“, valoró el actor, cuya cercanía con el género se ha dado de forma natural.

Así fue, por ejemplo, con algunas dimensiones de su papel en “Sudamerican Rockers”: “Efectivamente tenía unos tonos de comedia. Ese no era el género, pero sí tenía algunas cosas de humor dentro de la inocencia de los personajes o de ciertos hechos en particular. Se veían envueltos en una efervescencia y una locura siendo personas muy sencillas, de un lugar muy humilde, y se toparon con una historia tremenda, nada menos que de uno de los mejores grupos de rock de Sudamérica, por lejos. Tenía una cosa desde la simpleza que permitía algunos granitos de comedia”.

El debate sobre los remakes

Con la propuesta de Mega en torno a la realización de nuevas versiones de emblemáticas teleseries como “El señor de la Querencia” y la misma “Amores de Mercado”, el debate en torno a la justificación -o no- de estos remakes se hizo presente en las diversas redes sociales.

Una iniciativa que, sin embargo, es defendida por el actor: “Los brasileños, los argentinos, los mexicanos, los gringos viven haciendo esto. El espacio del remake es algo que se ha hecho desde siempre. Además, se hace solo y exclusivamente con proyectos emblemáticos. O sea, no se podría haber hecho, sin lugar a dudas, de otra teleserie que no haya sido ‘El Señor de la Querencia’ o ‘Amores de Mercado'”.

“¿Qué otra teleserie más emblemática podría haber 20 años después para poder hacer algo interesante? También el formato de la televisión no es el mismo, el público no es el mismo de hace dos décadas atrás. Y la recepción, el cómo la gente recibe el proyecto y la teleserie es de diferentes aristas. Está el que ve redes sociales, el que ve los clips, el que se mete a Mega Go y quiere verlo a través de la plataforma, y el que lo ve por la tele, que en general es la gente más adulta o mayor de 45 años”, añadió Boggioni.

Por eso, lo define como “un desafío, pero rayando completamente para la suma (…) Creo que se instaló eso del remake de una manera un poco más injusta. Pero es muy bonito, porque además nadie está pretendiendo hacer lo mismo. Estamos tratando de darle a cada uno un sello, respetando y tratando de cuidar el alma original, pero entregando historias, biografías de nosotros. Tonos, cuerpos, bocas, ojos, miradas que van dan cada una de las y los colegas que les tocó interpretar a estos los personajes”.

Apostar por las teleseries

A partir de su propia experiencia en la industria, la valoración de Boggioni respecto al rol que juega el formato de las teleseries se cuadra con la conexión que estas tienen con la construcción de la identidad de nuestro país. “En primer lugar, sí o sí, sea cual sea el espacio o rol que le toque a cada uno vivir en este espacio llamado Chile, es necesario sentir el orgullo, el placer y el privilegio que tenemos de contar con estas producciones, considerando la cantidad de gente que somos”, afirmó el actor.

“Nosotros, en estricto rigor, no somos una industria comparable ni a Argentina, México o Brasil, y aun así tenemos una historia muy vinculada al espacio de la ficción y de la creatividad audiovisual. Desde el cine, el documental y también las teleseries. Por eso es un espacio que hay que cuidar, querer y respaldar”, agregó.

En ese sentido, destacó la relación que existe, por ejemplo, entre el medio y las audiencias en Argentina: “Realmente creo que es algo que debiésemos tratar de homologar, y que es sentirse orgulloso de sus talentos, de sus victorias, de sus sellos, anhelos, de sus historias colectivas y sus proyectos, por así decirlo. Es algo que hay que valorar y acuñar. Es importante que nos sintamos orgullosos y defendamos nuestros proyectos, nuestras historias, porque no siempre pasa”.

Todo esto, considerando los cambios que trajeron consigo las nuevas tecnologías digitales. “Hoy es relevante que pensemos cada uno de los proyectos ojalá para Hispanoamérica porque hoy está mucho más abierto. En algún minuto estaban pensados en Chile, pero ahora, de alguna u otra manera, estás compitiendo con Netflix, Paramount, HBO, Apple TV, Disney… Es cada vez más complejo y eso involucra más trabajo y, al mismo tiempo, respaldo hacia un espacio creativo que lo tuvimos hace muchos años y hay un sello”.

“La calidad de los colegas actrices y actores, de los directores de foto, los iluminadores, las maquilladoras, la gente de arte, es valorada en todo el mundo. Eso hay que cuidarlo porque cuando de repente las cosas no están es cuando uno las empieza a echar de menos, y esto es un sello. De tener esta industria en un lugar tan difícil como el nuestro, porque somos tan pocos. Con suerte somos 20 millones, por eso tiene un valor súper importante”, concluyó el artista.