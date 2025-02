Flor de Rap y Myriam Hernández estrenan "Ya no me rendiré", un emocionante himno de empoderamiento femenino

La cantante Flor de Rap sigue sorprendiendo con nuevas apuestas musicales y creativas. Esta vez, la chilena lanzó una potente colaboración junto a Myriam Hernández, una de las referentes de la balada a nivel Latinoamericano.

“Ya no me rendiré” es el nombre de la nueva canción que da a conocer la rapera y ganadora del Premio Pulsar a Mejor Artista Urbana en 2022. Una nueva apuesta que forma parte de su nuevo EP de duetos y del cual ya ha dado a conocer los sencillos “No nos tumban ni a palos” junto a Ana Tijoux y “Roncan”, en colaboración con Franco “El Gorila”.

La canción con Hernández fusiona la fuerza interpretativa de la cantante urbana y el sentimiento de Myriam. “Grabar con Myriam Hernández es una de las cosas más importantes que me ha tocado vivir. Yo la admiro de una manera increíble desde que era niña. Me gustaba interpretar ‘El hombre que yo amo’… me sentía como ella. Grabar hoy esta canción ha generado en mi algo muy especial”, señaló Flor de Rap.

La rapera agregó que, más allá de una colaboración, este proceso ha sido una instancia que le ha permitido conocer a Myriam mucho más allá de la ídola. “He tenido una cercanía increíble con ella. Me ha invitado a su casa, hemos compartido, le he enseñado algunas recetas de cocina y estuvimos juntas en tiempos de tristeza”, aseveró Flor.

En tanto, Myriam Hernández no esconde su emoción tras la materialización de este nuevo registro junto a Flor de Rap. “Cuando escuché la canción por primera vez se me erizó la piel y desde un comienzo sentí que era algo especial la letra, la música y todo lo que genera a quien la escucha. Estoy muy contenta y emocionada con el resultado de esta colaboración”, aseguró la artista.