Patricio Herman y retrasos en reconstrucción de la Región de Valparaíso: "Parece que el Ministerio de Vivienda tenía intereses más importantes"

Este domingo 2 de febrero se cumplió el primer año del megaincendio que afectó a la V Región durante el 2024. Uno de los siniestros más complejos que se han registrado en el último tiempo y cuyo plan de reconstrucción ha sido flanco de críticas en diversos sectores políticos.

En total, fueron 137 los fallecidos y 3 mil 47 las viviendas afectadas por el fuego. Sin embargo, a doce meses de los hechos el Ministerio de Vivienda y Urbanismo confirmó que la reconstrucción en Valparaíso registra un avance de apenas un 26%.

“Yo creo que está claro que esto ha ido a un ritmo inferior al necesario y a lo que las familias esperan”, reconoció el ministro Carlos Montes en una entrevista concedida a Cooperativa, lo que no evitó que diversos sectores políticos esbozaran una serie de críticas a su cartera y a Desarrollo Social por la lentitud en la respuesta encabezada por el Ejecutivo.

Entre ellas, las declaradas recientemente por la exalcaldesa y precandidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien calificó la respuesta del Gobierno como “inmoral e indolente”, agregando que “si necesitan ayuda, que la pidan, pero la falta de respuesta es cruel. Los responsables deberían considerar dar un paso al costado si tuvieran dignidad”.

Para Patricio Herman, presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, se trata de un retraso “absolutamente injustificable”. “Esto es consecuencia de los privilegios que cada uno de los actores públicos le dan a las diferentes materias que tienen que abordar. Parece que el Ministerio de la Vivienda no le dio la debida importancia al tema del resultado del incendio en la Quinta Región y que tenía otros intereses más importantes”, acusó.

Una de ellos, la relación con las inmobiliarias. “Veo con cierto pavor que el ministerio haya estado privilegiando ciertas movidas del sector de la construcción con la asociación de bancos, que le están pidiendo platas públicas al Banco Central para que los actores inmobiliarios puedan colocar en el mercado cien mil viviendas terminadas que construyeron en exceso”, explicó Herman.

“Calcularon mal cómo se iba a comportar el mercado y tienen un sobre stock de 100 mil viviendas que no pueden vender. Y para poder vender, los interesados recurrieron al Ministerio de la Vivienda para que los ayudara. Finalmente, esto va a llegar al Parlamento y lo más seguro es que van a probar este privilegio que el Estado de Chile le está dando a un sector de la economía para que pueda salir de ese sobre stock. Una medida que, además, rompe las reglas del libre mercado. Porque en el libre mercado, cuando se toman buenas decisiones se gana y cuando se toman malas decisiones se pierde”, sumó el especialista en urbanismo.

En ese sentido, explicó que: “En órdenes de intereses, veo que el ministerio se preocupa más de facilitar la salida de viviendas nuevas, en una medida que perjudica a todos aquellos que quieren vender sus viviendas usadas porque no tienen este privilegio que va a reducir los dividendos en un cierto porcentaje. Esto es solamente para las viviendas nuevas. Es decir, un traje a la medida. Eso creo que hay que ponerlo en el tapete público”.

Sobre la gestión de Montes, Herman afirmó que “debería ser más enérgico”. “Él es la autoridad máxima en esta materia y no puede quejarse, menos públicamente, de que no se están iniciando las reconstrucciones porque las constructoras no lo hacen. Él tiene que exigir que en un plazo prudente de tiempo, ojalá en el transcurso de este año como máximo, se solucione este grave problema que aqueja a cientos de familias, independientemente de los cientos de fallecidos que hubo”, enfatizó.

Todo aquello, sin contar la persistencia de las construcciones en zonas de riesgo: “Las empresas constructoras, con tal de construir, lo hacen en cualquier lugar. Y después cuando se produce una catástrofe, dicen ‘no, esto es fuerza mayor, no es culpa mía’. Esto es producto de la corrupción, digámoslo por su nombre. En Chile hay mucha corrupción inmobiliaria. Y los diferentes gobiernos no tienen las agallas ni la fuerza necesaria para colocar coto a esta fórmula tan indeseable de hacer ciudad”.

El problema de las instituciones

Al margen de lo anterior, el presidente de Defendamos la Ciudad también señaló que “hay que tener presente que en Chile es muy difícil que las instituciones públicas funcionen. Es tremendamente complicado. No sé si es por flojera, por lenidad, por ignorancia, por falta de tiempo o porque no tienen la cantidad debida de funcionarios en las distintas oficinas, pero el hecho concreto es que las instituciones no pueden funcionar”.

Esto, en el entendido de que tampoco se hace un uso correcto de las normativas ya existentes. “En Chile estamos llenos de leyes. Reglamentos, instructivos, circulares, papeles por aquí, papeles por allá. Yo creo que todos los funcionarios públicos se enredan con tanto papel y no saben qué hacer finalmente. Y para qué decir los actores privados, que lo único que tienen en su mente es ganar mucho dinero en cada uno de los proyectos. Y por eso que lo hacen permanentemente violando las leyes. Eso es así y lo sabe muy bien el ministro Carlos Montes”, afirmó Hermen.

“Por eso, no sacamos nada con tener mayor cantidad de legislaciones“, sentenció, teniendo en cuenta la reciente discusión en torno a la ley de Incendios. “Aquí, lo que se necesita es tener buenos funcionarios públicos, transparentes, muy honestos. Se usa mucho el concepto de probidad, que es una palabra correcta. Hay ausencia de probidad, sobre todo en los municipios, que dentro de los servicios públicos que hay en Chile, que son innumerables, son los que cometen la mayor cantidad de prácticas indeseables, o sea, que violan las leyes”.

En cuanto a posibles soluciones, el consultor urbanístico y ambiental apuntó a la necesidad de una restructuración a fondo de las instituciones. “El tema pasa por una reingeniería total. Y para eso, es necesario que existan jefes, ministros, subsecretarios, seremis que hagan su pega siempre pensando en el bien público y nunca pensando en trajes a la medida para privados regalones”.

“Y esto no pasa solamente del Ministerio de Vivienda. Curiosamente también le llaman ‘de urbanismo’, pero unca existió urbanismo en Chile, jamás en la vida. Se habla de planificación urbana, y tampoco. Aquí nunca se ha planificado nada. Porque ellos asocian la palabra planificación a la existencia de los planes reguladores, ya sea intercomunales, comunales, etcétera. Lo que hay en Chile son instrumentos regulatorios, es decir, meras regulaciones. Pero de planificación, nada, absolutamente nada”, concluyó Hermen.