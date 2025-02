Boric por aniversario del fallecimiento de Piñera: "Lo que cabe es el respeto. A pesar de las diferencias políticas"

En el marco de su viaje a Uruguay, el Presidente Gabriel Boric, se refirió al aniversario del fallecimiento del exmandatario Sebastián Piñera, quien perdió la vida en un accidente de helicóptero en el Lago Ranco.

El Jefe de Estado expresó su respeto por la familia Piñera y señaló que, independientemente de las diferencias políticas, lo más importante en estos momentos es el respeto a la humanidad y el dolor que conlleva la pérdida de un ser querido.

Recordemos que el 6 de febrero del año 2024, el helicóptero en el cual se trasladaba el expresidente Sebastián Piñera, se estrelló en el sector rural de Ilihue en Lago Ranco en la Región de Los Ríos. De acuerdo con la información, él piloteaba la aeronave donde iba junto a otras tres personas, la que se precipitó al agua. Tras el accidente se registró la muerte del expresidente y otras tres resultaron con heridas.

Boric confirmó que no podrá asistir a la misa conmemorativa que se llevará a cabo en Lago Ranco, debido a que su agenda no se lo permitirá. No obstante, comentó que será un acto íntimo reservado para la familia y amigos cercanos. “Yo no voy a poder asistir, pero le entregué, por cierto, mis cariños, mis pésames, mis recuerdos y mis condolencias”, dijo.

A pesar de su inasistencia, el Jefe de Estado destacó que envió sus condolencias a Cecilia Morel, viuda de Piñera, y a la familia, manifestando su cariño y respeto hacia la trayectoria pública del exmandatario, quien dedicó una parte significativa de su vida al servicio público.

“Lo que cabe es el respeto. A pesar de las diferencias políticas, es fundamental rendir homenaje a quien estuvo al frente de nuestro país en un momento histórico”, sostuvo Boric.