Charli XCX, Los Beatles y Shakira entre los galardonados: revisa aquí la lista de los ganadores de los Grammy 2025

El domingo 2 de febrero se dio a conocer el nombre de las y los ganadores de la versión número 67 de los Grammy, la premiación organizada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos que todos los años define a los artistas más destacados del año.

Uno de los grandes ganadores de esta edición fue el rapero Kendrick Lamar, quien se coronó como vencedor en cuatro categorías: “Mejor grabación del año”, “Mejor canción del año”, “Mejor canción rap” y “Mejor actuación de rap”. Todas, con “Not like us“, canción lanzada en mayo del 2024 como una respuesta a sus conflictos con Drake, otro de los nombres más consolidados del género en el país norteamericano.

Otro momento alto de la jornada fue el anuncio de Beyoncé como ganadora del premio a “Mejor álbum del año” con “Cowboy Carter“, un disco que mezcla influencias afroamericanas con el country y que significó su primer Grammy en dicha categoría.

La chilena Mon Laferte también estuvo presente en la ceremonia, nominada por su más reciente disco “Autopoiética” en el apartado “Mejor álbum alternativo o rock latino”. Premio que, sin embargo, fue entregado a la banda Rawayana por su disco “¿Quién trae las cornetas?“.

Sabrina Carpenter, Chapell Roan, Charli XCX -celebrada en todo el mundo gracias al fenómeno desatado por su más reciente disco “Brat“-, SZA, el puertorriqueño Residente e incluso Los Beatles fueron otros de los galardonados durante la ceremonia. Sin embargo, uno de los momentos más comentados estuvo a cargo de Shakira, quien compartió un potente discurso contra las políticas anti migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras recibir el gramófono a “Mejor álbum latino” por “Las mujeres ya no lloran”.

“Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas migrantes en este país. Son amados, son valiosos y siempre voy a luchar por ustedes. Y a todas las mujeres que luchan todos los días para proveer comida a sus familias, ustedes son las verdaderas she-wolf“, expresó la colombiana.

Revisa a continuación la lista completa de los ganadores