Guerra de aranceles entre Canadá, Estados Unidos y México: “Horada el área de libre comercio en la región”

Bajo el argumento de no actuar con firmeza contra el tráfico de drogas y la migración irregular, Donald Trump estableció un 25% de aranceles aduaneros para sus vecinos, lo que tensa aún más la relaciones entre los países norteamericanos desde la llegada del republicano a la Casa Blanca.

La medida se esperaba que entrara en vigor este 4 de febrero. Sin embargo, tras conversaciones telefónicas entre los jefes de Estado, el alza de aranceles fue postergado durante un mes para México tras el establecimiento de una serie de acciones y habrá una segunda reunión entre el mandatario estadounidense y el primer ministro de Canadá para saber qué pasará entre ambos países.

Precisamente, ante lo establecido por Trump, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau anunció el domingo 2 de febrero que el país impondrá aranceles a los productos estadounidenses.

“Ciertamente no buscamos una escalada. Pero defenderemos a Canadá, a los canadienses y los empleos canadienses“, dijo Trudeau. Los aranceles se aplicarán a “artículos cotidianos” como la cerveza, el vino y el bourbon estadounidenses, así como a frutas, verduras, electrodomésticos, madera y plásticos, añadió.

We will always stand up for Canada. pic.twitter.com/Eg9vkh4bS0

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 2, 2025