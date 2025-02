"No somos de izquierda ni de derecha, somos humanistas": la reflexión de Pepe Mujica en su encuentro con Boric

En el marco de su primera visita a Uruguay, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se reunió por cerca de una hora y media con el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica y su esposa Lucía Topolansky, exsenadora uruguaya. Ambos lo recibieron este jueves en su domicilio ubicado en la localidad Rincón del Cerro, cerca de Montevideo.

Durante su encuentro y en compañía de los medios ambos plantaron un olivo en la chacra del expresidente. Posterior a ese acto, tanto la primera autoridad chilena como el expresidente uruguayo entregaron declaraciones a la prensa. En primer lugar, habló José Mujica, a pesar de que hace unas semanas declaró que no daría más entrevistas a la prensa debido a que fue diagnosticado con cáncer al esófago.

“Que todas las pibas y los pibes que nacen tengan un grado de oportunidad, después uno irá más, otros menos, porque no somos ladrillos. Somos diferentes, pero todos sabemos que hay demasiada gente que no tiene ninguna oportunidad en la vida. Por eso, nos decimos que somos de izquierda, pero no somos de izquierda ni de derecha, somos humanistas. Pensamos en lo que le conviene al futuro de la humanidad, y nos vamos a morir soñando con eso”, dijo el uruguayo.

“Yo le agradezco a este muchacho que tiene muchos años para amargarse, para sentir derrota, pero vivir con causa, pensando que los humanos pueden contribuir a construir una sociedad un poco mejor que aquella en la que hemos nacido”, agregó mientras abrazaba al mandatario chileno.

Por su parte, el Presidente Boric demostró su profundo cariño, admiración y respeto hacia personas como Mujica y Topolansky. Así, destacó que para él y para su generación, son figuras clave que representan valores como “la convicción, la honestidad y el principio de no olvidar de dónde venimos ni por qué estamos en la lucha política (…) Conversar con ellos es siempre una fuente de inspiración. Pepe y Lucía son referentes de principios y honestidad, y me llenan de ideas de futuro”.

El Jefe de Estado relató que la conversación con Mujica, a pesar de su delicada salud debido al cáncer, fue profundamente enriquecedora. “Es emocionante ver la energía, la alegría y el ánimo de Pepe de seguir adelante y de pasar la posta. Nos invita a mirar hacia el futuro, a no caer en la nostalgia, sino a enfrentar los desafíos ante las amenazas a la democracia que hoy día estamos viendo en el mundo y cómo logramos ponernos de pie y ofrecer una alternativa de esperanza”, comentó.

El Presidente también reflexionó sobre los consejos que Mujica le brindó, particularmente sobre la importancia de avanzar paso a paso para evitar caer en errores. “Conversábamos también de cómo es importante avanzar pasito a pasito para no desbarrancarse, como dice él. Y siento que, de alguna manera, en nuestro país hemos estado siguiendo ese consejo”, aseguró.

Además, destacó el ánimo y la experiencia del exmandatario al hablar sobre el momento adecuado para retirarse y la importancia de aceptar que siempre habrá desafíos mayores que superar. “Estoy muy agradecido de este encuentro, de poder aprender de su ejemplo”, concluyó.

A su vez, desde el Palacio de La Moneda, la vocera de gobierno (s) Aisén Etcheverry, destacó la figura del Pepe Mujica como un referente clave para quienes, desde la política, “defienden los valores de la democracia, la cooperación internacional y la justicia social”. De esa manera, resaltó que estos principios son fundamentales para el Gobierno.

Encuentro con Yamandú Orsi

La gira del Presidente de la República continúa a las 20 horas con un encuentro con el presidente electo de Uruguay. La vocera adelantó que este primer acercamiento es esencial para fortalecer los lazos entre ambos países, ya que la nación uruguaya es un socio estratégico para Chile en diversas áreas como la cultura, comercio y ciencia.

A su vez, la primera autoridad chilena destacó que comparte una “afinidad ideológica con Orsi” y que a pesar de que respeta profundamente la gestión del actual presidente Luis Lacalle, la conexión con Yamandú es aún más cercana en términos de principios y valores.

Boric aprovechó la oportunidad para recalcar la importancia de defender la democracia con firmeza y esperanza en un contexto global. “Hoy vemos que hay quienes para hacer política siembran el odio, y creo que a eso nosotros tenemos que oponerle una resistencia de esperanza“, declaró.

Asimismo, confía plenamente en que ambos países avanzarán en la construcción de una relación aún más fuerte: “Con Yamandú, no me cabe ninguna duda de que vamos a trabajar firmes en la integración, avanzando siempre con esperanza y convicción”.