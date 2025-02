Polémica en la Copa Davis: Cristian Garín recibe apoyo de sus pares y de medallistas olímpicos

La agresión a Cristian Garín por parte de Zizou Bergs en la Copa Davis ha generado una ola de reacciones y comentarios en relación a este hecho, que terminó con la descalificación de la raqueta chilena.

La Federación Belga de Tenis a llamó a revisar la reglamentación de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés): “No hubo mala intención. Carlos Ramos, uno de los árbitros más experimentados del circuito internacional, siguió el protocolo oficial y tomó su decisión en base a eso. Fue un accidente desafortunado e involuntario, lo que explica por qué Zizou recibió un warning tal como lo estipula el reglamento ITF”.

“Nuestro primer interés es la condición de Garín, esperamos que esté bien. Además, un día después de estos eventos emocionales, pedimos calma y objetividad. Basado en esto, expresamos nuestro apoyo total a Zizou y al equipo belga”, extendió.

En la misma línea, el padre del tenista belga, Koen Bergs expresó su pesar por el desenlace del partido, defendiendo a su hijo y compartiendo su descontento con las reacciones de algunos hinchas chilenos en redes sociales mediante una publicación en X.

“No fue la manera en que queríamos terminar la eliminatoria. No hubo ningún incidente intencional, pero Chile buscaba la descalificación de Zizou, cuando él recibió una advertencia por falta de deportividad”, comenzó redactando.

Además, tuvo palabras para los miles de comentarios realizados en las publicaciones de su hijo. “Es muy triste recibir ya más de 10 mil reacciones enojadas e irrespetuosas del pueblo chileno. Esto duele mucho sabiendo cómo es Zizou como persona. Él nunca lastimaría a un oponente intencionalmente”, añadió.

Finalmente, el padre del tenista belga, le envío un mensaje de apoyo tras la situación vivida en el duelo de Chile frente a Bélgica por la Copa Davis. “Zizou, sigue así, eres un gran deportista”, cerró.

En contraparte, el presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías, criticó al jugador al no comunicarse con Garín posteriormente para hablar de la situación: “Me parece muy poco prudente lo que hizo Bergs, porque ni siquiera después fue a pedirle disculpas a Cristian. Ni el capitán tampoco le pidió disculpas oficiales. Eso para nosotros fue un tema complicado”.

Asimismo, se refirió al intercambio de palabras que tuvo con Carlos Ramos, el juez de silla del polémico partido. “Me dijo que él creía que esa era la decisión que había que tomar. Le digo: ‘¿Por qué? Si tú has tenido estas mismas situaciones y a Djokovic por un pelotazo involuntario lo descalificaste. ¿Por qué no actuaste igual?’. Entonces me dijo: ‘Yo tomé una decisión, que puede estar errónea o no, pero es mi decisión’. Bueno, le dije yo, ‘te comunico que voy a proceder al reclamo correspondiente, porque esto se va a ir al Comité de la Federación Internacional, ya que tú no has aplicado la regla que corresponde a esta sanción’”.

El belga Zizou Bergs colisionó con el chileno Cristian Garín en la celebración de su punto.#CopaDavis pic.twitter.com/rcxs0YsIsd — Copa Davis (@CopaDavis) February 2, 2025

En cuanto a la respuesta de la ITF, en relación al comunicado que hizo la FETECH en el que se pedía justicia con una serie de medidas correctivas, entre ellas la reversión inmediata del resultado del partido, otorgar la victoria al tenista chileno debido a la aplicación incorrecta de las reglas y la clara interferencia física del jugador belga, como también la reprogramación para el quinto partido de esta serie, Elías indicó que la respuesta del organismo deportivo no debería tardar.

“En no más de una semana la Federación Internacional debería contestarnos el reclamo que nosotros le hicimos. No puede demorar más. Así que esperamos que de aquí a una semana tengamos una respuesta. Vamos a ver qué resuelve, porque te advierto que es una situación muy complicada para la Federación Internacional esto que ha pasado”, subrayó.

El respaldo hacia “Gago”, se ha hecho sentir en todo Chile, especialmente el de los deportistas nacionales. Sobre el incidente, se pronunciaron los medallistas olímpicos Francisca Crovetto y Yasmani Campos, así como el tenista y compañero de Garín, Nicolas Jarry, quien expresó: “Nosotros apoyamos a Garín en lo que ha decidido y estamos muy sorprendidos por la situación. Dicen que este es el deporte más bonito del mundo en el que impera el fair-play, pues hoy las cosas no se han hecho bien”.

Además, en su red social X, la segunda raqueta del país, se mostró satisfecho con la entrega del equipo y con lo que se mostró en Bélgica: “Orgulloso de la unión de este equipo y de todo el esfuerzo que pusimos esta semana y siempre, vinimos a representar a nuestro país y no dejaremos nunca que nos pasen a llevar”.