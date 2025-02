Gobernador Mundaca y reconstrucción de la Región de Valparaíso: “Estamos ante un Estado fallido, sin tuición de servicios básicos”

A un año del megaincendio que golpeó a la Región de Valparaíso, se replican los balances pero también las críticas hacia el proceso de recuperación de las zonas afectadas. Vecinos y vecinas de las comunas de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar reclaman por la lentitud de la reconstrucción.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, abordó el estado de las zonas a un año del megaincendio. “Sin duda que la situación sigue siendo de mucha incerteza. Porque ha habido una falta de certezas en materia de catastro de viviendas que hay que reconstruir”, afirmó la autoridad regional.

Cuestionando los balances realizados por el Gobierno, el gobernador se preguntó qué pasó con el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para la reconstrucción de la zona afectada. “Si el año pasado el Congreso aprobó $800 mil millones de pesos por ley, para el Fondo de Emergencia Transitorio, para viviendas, para intervenciones urbanas, para subsidios laborales y productivos, ¿por qué solo a la fecha se han usado $3 mil 509 millones?”, inquirió Mundaca.

“Estamos entrampados en una serie de dispositivos burocráticos que han dilatado la construcción”, denunció el gobernador regional, asegurando que esto ha levantado la desesperación de las personas afectadas. “Eso da cuenta que estamos ante un Estado fallido y ante una administración que en materia de construcción simple y llanamente le ha faltado a las personas”, lamentó.

Desde su experiencia, participando en el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) y otras instancias junto a autoridades de Gobierno, Mundaca reiteró sus críticas: “Cuando nos preguntan sobre lo que hemos vivido, sin duda estamos ante un Estado fallido, que no tiene tuición sobre servicios básicos, un Estado que en rigor un incendio de estas características sobrepasó sus propias capacidades”.

El gobernador regional de Valparaíso abordó también las críticas de la derecha, en específico de Evelyn Matthei, hacia el trabajo del Gobierno en la materia. “No me voy a hacer cargo de las opiniones que entrega la derecha cuando la derecha intenta profitar con el dolor de las personas. Son bastante miserables las opiniones de personas que no viven en el territorio, que no han sufrido el rigor de los embates de los incendios y que nunca estuvieron”, señaló.

En particular respecto de la burocracia estatal que ha entrampado el proceso de reconstrucción, Mundaca apuntó a los problemas de gestión. “Se refleja cuando en los primeros días del 2025 se toma la decisión de destituir al director regional del Serviu, Rodrigo Uribe. Podrá tener o no tener responsabilidad en la lentitud de reconstrucción, pero cuando se saca al director regional del Serviu y se reemplaza con un subrogante que después de 6-7 meses se puede transformar en el titular, no mejora en nada la reconstrucción”, comentó.

“Hay responsabilidad políticas que nadie ha querido asumir”, agregó Mundaca respecto del rol del Gobierno en la reconstrucción de la zona.