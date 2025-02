Presidente Boric: "Cuando voy afuera de Chile hablo bien de mi país, es lo que corresponde"

En el marco de la promulgación de la Nueva Ley Antiterrorista, el Presidente de la Republica, Gabriel Boric, celebró las iniciativas despachadas y promulgadas recientemente, como la reforma de pensiones, el Ministerio de Seguridad y la ley que da solución a la deuda histórica docente. Además, reiteró su optimismo en materia económica después de un cruce a través de redes sociales con la precandidata de la oposición, Evelyn Matthei, apropósito del Imacec de diciembre.

“Esta semana (…) comenzó con buenas noticias porque el último Imacec mostró que Chile está creciendo de manera inédita en diciembre del año pasado con una cifra que superó todos los pronósticos. Esto da cuenta de un país que está creciendo y que puede crecer más”, destacó el Mandatario.

El Jefe de Estado sostuvo que “muchas veces durante estos años se dijo que era prácticamente un engaño afirmar que podíamos alcanzar un crecimiento del 2,5% el año 2024, sin embargo, así ha ocurrido”.

“Este es el mayor crecimiento en 11 años. Sin considerar, por cierto, el año post pandemia en donde partíamos de una base inferior por la recesión que provocó la misma pandemia. Ahora, esto no es suficiente para Chile. Queremos crecer más”, declaró.

En la misma línea, el Presidiente aludió a las críticas de la precandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien -tras las cifras del Imacec- acusó al Gobierno del Boric de estar encaminado a tener el “peor crecimiento desde los 90”. Además, días atrás en un foro económico en Panamá afirmó que “Chile está absolutamente estancado”, aludiendo a que el problema del país era político.

Un país que está siendo atacado por el crimen organizado no tendrá inversión. Por eso, en un foro económico latinoamericano organizado en Panamá, he señalado con mucha fuerza que el problema no es económico, sino político. Es fundamental entender que la inversión extranjera y… pic.twitter.com/r08XyG8XXo

— Evelyn Matthei (@evelynmatthei) January 29, 2025