Presidente Boric promulga Ley Antiterrorista: “El terrorismo es una agresión a la democracia"

Este martes el Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó la promulgación de la nueva Ley Antiterrorista, que deroga la Ley 18.314, de 1984, creada en dictadura.

“Tenía problemas de legitimidad pero además era ineficiente ya que algunas querellas que se hacían con esa ley no terminaban en condenas porque no era posible probarlas, es más, algunas terminaron incluso con condenas pero contra el Estado de Chile. Por eso era importante modernizarla y para eso se requería sentarse a conversar sectores que piensan distinto pero que comparten en que el terrorismo es inaceptable en Chile y no podemos permitirlo ni relativizarlo”, señaló el Mandatario.

Reformar la Ley Antiterrorista fue parte del programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, del compromiso transversal por la seguridad y de la agenda priorizada entre el Gobierno y el Congreso Nacional.

“Esta actualización de la Ley Antiterrorista es parte del esfuerzo mayor que estamos llevando a cabo para dejar a Chile en mejores condiciones para combatir al crimen organizado, avanzar con más y mejores herramientas para combatir el delito, con nuevas instituciones, con policías mejor equipadas y más protegidas”, aseguró Boric.

La nueva legislación mejora la definición de delito terrorista para facilitar la aplicación de la ley; crea el delito de asociación terrorista; sanciona también casos de terrorismo individual; crea el delito de favorecimiento de la asociación terrorista e incluye técnicas especiales de investigación.

“El terrorismo no sólo es un ataque contra personas inocentes, es una agresión a la libertad, es una agresión a la democracia y a la convivencia pacífica. Por lo tanto, no es tolerado en Chile”, enfatizó el Jefe de Estado.

“Hoy, tanto como alegrarnos porque estamos dictando una nueva ley, tenemos la ratificación de dar por derogada esta que para Chile fue sólo una mala experiencia y la hemos dejado atrás, producto de un trabajo que se ha hecho con mucha dedicación, con mucho compromiso y de manera transversal, para que diera la luz este nuevo proyecto”, destacó la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

Además, la secretaria de Estado que tuvo un rol fundamental en la promulgación de esta ley indicó que se trata de una legislación que: “Logró una síntesis para una formulación que resuelva los problemas que tenía la ley anterior, pero además da pasos muy interesantes en el sentido de cómo se tipifica el delito terrorista y cómo se entregan herramientas para que se lo persiga, se lo sancione con todo el aprendizaje que hemos hecho en los últimos años por la gran cantidad de nuevas legislaciones que se han dictado especialmente en la persecución de organizaciones criminales como suelen ser las que están detrás de los delitos terroristas”.

Por su parte, el senador Iván Flores, del partido Demócrata Cristiano, enfatizó que la nueva ley antiterrorista hará que las organizaciones criminales reconsideren su posición respecto a Chile. Asimismo, afirmó que esta legislación originalmente propuesta en el Congreso y posteriormente apoyada por el Gobierno, será una de las más sólidas de la región.

Una vez comience su funcionamiento, el Ministerio de Seguridad Pública tendrá la facultad de querellarse por los delitos mencionados y tendrá la obligación de proponer al Presidente de la República una Estrategia Nacional de Prevención y Combate contra las Conductas Terroristas, la cual deberá incluir una propuesta de reparación a víctimas.

El Presidente Gabriel Boric también destacó que durante el Gobierno se han despachado más de 60 leyes en materia de seguridad y proyectó que en 2025 el Ejecutivo llevará adelante transformaciones que son necesarias, como el Sistema de Vigilancia del Estado, la creación del Servicio de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, la Fiscalía Supraterritorial y el Subsistema de Inteligencia Económica.