ANFP libera programación de las cuatro primeras fechas del Campeonato Nacional

Si bien hace unas semanas se había a dado a conocer el fixture del Campeonato Nacional 2025, todavía no estaba definida la programación de las primeras fechas. Eso hasta hoy.

Es que este miércoles la ANFP liberó los horarios de las cuatro primeras fechas del certamen de Primera División, el cual arrancará el próximo 14 de febrero.

Ese día, Deportes Iquique y Coquimbo Unido serán los encargados de abrir los fuegos cuando se enfrenten a las 21:00 horas en el estadio Tierra de Campeones.

En tanto, al día siguiente Universidad de Chile hará su estreno cuando reciba a Ñublense a las 20:30 en el Estadio Nacional, mientras que el domingo Colo Colo visitará a Deportes La Serena al mediodía, en el duelo de monarcas de Primera División y Primera B, y Universidad Católica jugará contra Audax Italiano a las 18:00 en el estadio Santa Laura.

Esta es la programación de las primeras cuatro fechas del Campeonato de Primera División:

Fecha 1

14 de febrero, 21:00 horas, Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido, estadio Tierra de Campeones.

15 de febrero, 18:00 horas, O’Higgins vs. Huachipato, estadio Jorge Silva.

15 de febrero, 18:00 horas, Palestino vs. Cobresal, estadio Municipal La Cisterna.

15 de febrero, 20:30 horas, Universidad de Chile vs. Ñublense, Estadio Nacional.

16 de febrero, 12:00 horas, Deportes La Serena vs. Colo Colo, estadio La Portada.

16 de febrero, 18:00 horas, Universidad Católica vs. Audax Italiano, estadio Santa Laura.

16 de febrero, 20:30 horas, Deportes Limache vs. Everton, estadio Nicolás Chahuán.

17 de febrero, 20:30 horas, Unión La Calera vs. Unión Española, estadio Nicolás Chahuán.

Fecha 2

21 de febrero, 18:00 horas, Audax Italiano vs. Deportes Iquique, estadio Bicentenario La Florida.

21 de febrero, 20:30 horas, Unión Española vs. Palestino, estadio Santa Laura.

22 de febrero, 18:00 horas, Coquimbo Unido vs. Universidad Católica, estadio Fco. Sánchez Rumoroso.

22 de febrero, 20:30 horas, Ñublense vs. Deportes Limache, estadio Nelson Oyarzún.

23 de febrero, 12:00 horas, Huachipato vs. Everton, estadio CAP Huachipato.

23 de febrero, 18:00 horas, Cobresal vs. La Serena, estadio El Cobre.

23 de febrero, 20:30 horas, Universidad de Chile vs. Unión La Calera, Estadio Nacional.

24 de febrero, 20:00 horas, Colo Colo vs. O’Higgins, estadio Monumental.

Fecha 3

28 de febrero, 20:00 horas, Deportes Limache vs. Coquimbo Unido, estadio Nicolás Chahuán.

1 de marzo, 12:00 horas, La Serena vs. Unión Española, estadio La Portada.

1 de marzo, 18:00 horas, Palestino vs. Audax Italiano, estadio Municipal La Cisterna.

1 de marzo, 18:00 horas, Universidad Católica vs. Deportes Iquique, estadio Santa Laura.

1 de marzo, 20:30 horas, Everton vs. Ñublense, estadio Sausalito.

2 de marzo, 12:00 horas, Huachipato vs. Colo Colo, estadio CAP Huachipato.

2 de marzo, 18:00 horas, Cobresal vs. Universidad de Chile, estadio El Cobre.

2 de marzo, 20:30 horas, Unión La Calera vs. O’Higgins, estadio Nicolás Chahuán.

Fecha 4

7 de marzo, 20:00 horas, Unión La Calera vs. Huachipato, estadio Nicolás Chahuán.

8 de marzo, 18:00 horas, Ñublense vs. Universidad Católica, estadio Nelson Oyarzún.

8 de marzo, 20:30 horas, Iquique vs. Palestino, estadio Tierra de Campeones.

8 de marzo, 20:30 horas, Audax Italiano vs. Deportes Limache, estadio Bicentenario La Florida.

9 de marzo, 12:00 horas, Coquimbo vs. Cobresal, estadio Fco. Sánchez Rumoroso.

9 de marzo, 18:00 horas, O’Higgins vs. La Serena, estadio Jorge Silva.

9 de marzo, 20:30 horas, Colo Colo vs. Everton, estadio Monumental.

10 de marzo, 20:00 horas, Unión Española vs. Universidad de Chile, estadio Santa Laura.