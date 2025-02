Conadecus por compensación de Enel: "Más del 50% de los afectados tendrá una compensación insuficiente"

El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, criticó el acuerdo alcanzado por Sernac y Enel para compensar a los clientes afectados por los cortes de luz ocurridos en agosto del pasado año.

El monto total del acuerdo supera los $17 mil millones de pesos ($17.059.475.015) y beneficiará a aproximadamente 2,5 millones de personas. La compensación de cada cliente se calculará de manera proporcional, priorizando a quienes enfrentaron interrupciones más prolongadas del suministro eléctrico.

En relación a los montos pactados en este acuerdo, el presidente de la Conadecus, Hernán Calderón, señaló que: “A nuestro parecer, no cumplió con lo establecido en el articulo 25A de la ley de Protección de los Derechos del Consumidor, respecto a las compensaciones que tienen derecho los consumidores cuando hay cortes injustificados y todo tipo de suspensión de servicios”.

Dicho artículo obliga a los proveedores a indemnizar de manera directa y automática a los consumidores afectados ante eventos de suspensión, paralización o no prestación injustificada de servicios básicos por cada día sin suministro. Esta indemnización se aplica en aquellos casos en que las leyes especiales no contemplen una indemnización mínima legalmente tasada.

“En este caso, más del 50% de las personas afectadas va a tener una compensación insuficiente y que no está establecida en la ley, siendo menor que el mínimo indemnizatorio que se exige y que tiene que cumplir el Servicio Nacional del Consumidor”, complementó.

En detalle, el dirigente de la organización civil indicó que “están dando una compensación de mil y tantos pesos, para los que sufrieron de estos cortes de luz por menos de un día, siendo que estas personas tienen derecho a partir de cuatro horas y hasta 24 horas de suspensión a un día de compensación de acuerdo al promedio de consumo del mes anterior“.

“Si el cliente consumía 30 mil pesos, eran mil pesos diarios, debiéndose multiplicar por 10 veces tal como lo establece la ley del consumidor, siendo una cantidad mucho mayor a los mil 600 pesos aproximadamente”, detalló.

Respecto a las medidas a seguir por parte de la institución que preside, Calderón sostuvo que “hay que ver qué acciones podemos hacer para que esto se revise, ya que siendo una conciliación que está fallada, solo tendríamos como alternativa presentar algún recurso de protección o algo por el estilo”.

Asimismo, aclaró que las personas pueden hacer sus denuncias en los respectivos juzgados, con el apoyo de Conadecus.“Los afectados que no están de acuerdo con esta indemnización, pueden hacer su demanda en el juzgado de policial local, sin necesidad de patrocinio de abogados. En eso, nuestra institución siempre ha ayudado a las personas a redactar estas demandas, ya que es un servicio que prestamos gratuitamente“.

Por último, el dirigente criticó al Sernac, por no hacer participe a ninguna asociación de consumidores en las negociaciones con Enel: “Nosotros no tenemos atribución para solicitar hacernos parte, porque no está considerado dentro del procedimiento. Entonces, la única manera de participar es que la institución nos invite, no nos invitó. Por lo tanto, aquí hay algunas cosas que creemos que se deben resguardar y que el servicio debe cumplir con la ley”.