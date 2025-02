Israel se suma a Estados Unidos y abandona el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

A través de su cuenta X, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, dio a conocer que el país hebreo abandonará el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU).

En la declaración, el ministro israelí mostró satisfacción por la decisión del presidente Donald Trump, quien este 4 de febrero emitió una orden ejecutiva, retirando a EE.UU. del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

“El CDHNU ha protegido tradicionalmente a los violadores de los derechos humanos permitiéndoles esconderse del escrutinio, y en cambio demoniza obsesivamente a la única democracia en Medio Oriente: Israel”, sostuvo Sa’ar

En esa línea, el canciller señaló que el organismo “se ha centrado en atacar a un país democrático y propagar el antisemitismo, en lugar de promover los derechos humanos”

Israel welcomes President Trump’s decision not to participate in the UN Human Rights Council (UNHRC).

Israel joins the United States and will not participate in the UNHRC.

The UNHRC has traditionally protected human rights abusers by allowing them to hide from scrutiny, and…

