Mario Aguilar por movilización de profesores en Santiago: "Está en manos del alcalde que el año escolar parta normalmente"

Pese a que se encuentran en período de vacaciones, profesoras y profesoras de colegios de la comuna de Santiago, han continuado sus movilizaciones en contra del municipio liderado por el alcalde Mario Desbordes.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, explicó que todo tiene que ver con el no pago de una serie de “bonos y algunos beneficios adicionales a lo que establece el estatuto docente para todo el país”.

“Esto existe por décadas en el caso de la comuna de Santiago, por lo tanto, dado que esto existe desde hace mucho tiempo y ha sido ratificado por distintos alcaldes, la ley laboral ya lo entiende como parte del contrato de trabajo y no puede, unilateralmente el sostenedor, en este caso el alcalde Mario Desbordes, por decisión de él, decir: ‘Esto dejo de pagarlo’. Ya forma parte del contrato, forma parte de los derechos que los docentes tienen en esa comuna y es ilegal que él diga unilateralmente que no lo paga más o que lo paga parcialmente”, afirmó.

El dirigente aseguró que en la práctica se trata de una disminución del salario. “Cuando el alcalde dice: ‘Tenemos al día los sueldos y la previsión’, no es verdad porque esto es parte del salario también y de los sueldos que él tiene que pagar todos los meses”, insistió.

Respecto al futuro de la movilización, Aguilar indicó que “en marzo, si esto no estuviera solucionado, es probable que la asamblea determine que el año escolar no se inicia con normalidad”. Sin embargo, el presidente del Colegio de Profesores también sostuvo que el gremio no quiere llegar a tal extremo, ni menos terminar interponiendo acciones legales.

“Está en manos del alcalde que el año escolar parta normalmente. Lo que tiene que hacer es cumplir con sus obligaciones como empleador que es pagar íntegro el salario, incluyendo bonos y asignaciones que estén pactadas. Ojalá esto se solucione. No deberían estar mis colegas teniendo que movilizarse porque están en vacaciones, deberían estar descansando y recuperando energía para el año escolar que empieza en marzo, pero así está el cuadro”, lamentó.

En esa línea, Aguilar instó al alcalde de Santiago a buscar los recursos necesarios para dar cumplimiento a sus obligaciones con los profesores y a desarrollar de mejor manera el diálogo con estos mismos.

“Él tiene que encontrar los recursos, la Municipalidad de Santiago tiene esa posibilidad, no es de los municipios pobres del país. La mayoría de las comunas de Chile, incluso los más pobres, ponen recursos para educación. A lo mejor Desbordes tampoco sabía muy bien cómo era la gestión municipal. El fue ministro, diputado antes, pero la gestión municipal tiene sus complejidades y el cargo debe ser bien estresante. De todas maneras, yo creo que lo que tiene que hacer es serenarse y asumir de mejor manera la relación con los profesores”, estimó.