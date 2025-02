Helia Molina tras retiro de Argentina de la OMS: "Tiene más del 50% de pobreza, que es uno de los determinantes sociales de las enfermedades"

Este miércoles el gobierno de Argentina anunció que se retirará de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por tener “profundas diferencias” con el organismo.

“El presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Werthein para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad, y la falta de independencia frente a la influencia política de algunos Estados”, señaló en una conferencia de prensa el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni.

En la misma línea, subrayó que “los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la ex ministra de Salud, ex asesora de la Organización Panamericana de la Salud y actual diputada de la República, Helia Molina, explicó que el origen de la OMS se dio después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de salvaguardar la salud a nivel internacional.

“La Organización Mundial de la Salud generó una suerte de red mundial donde por grupos de países, o cada país, tenían una oficina por región, América Latina y el Caribe y África y Asia”, señaló la diputada.

En esa línea, la ex ministra de Salud de la segunda administración de Michelle Bachelet detalló que la primera función de la OMS es tener una visión global de lo que está pasando en salud y hacer alertas tempranas cuando hay peligro en lugares donde todavía no ha pasado nada, pero puede pasar.

“La OMS es como un observatorio mundial de la salud porque tiene representantes en todos los países. Aborda los problemas globales infecto-contagiosos que son muy importantes y que todavía tienen gran relevancia en gran parte de los países, incluido Argentina”, declaró Molina.

La ex asesora de la Organización Panamericana de la Salud detalló la importancia del trabajo de la OMS en diferentes problemáticas como emergencias, desastres naturales, enfermedades crónicas, vacunas, algunos toques especiales sobre patologías, el VIH, la malaria, etc.

Molina destacó que la OMS trabaja conectada con las universidades y en muchos ámbitos financia proyectos y financia investigaciones que “sirven para tener evidencia de los principales problemas que aquejan a la salud de las distintas poblaciones relacionadas con su etnia, con su geografía, con sus niveles de saneamiento básico”.

“Todo lo que podemos hablar de salud global, georreferenciada, con datos duros, con el apoyo técnico que hacen los países, es gracias a la Organización Mundial de la Salud. Nosotros tenemos una oficina acá de la Organización Panamericana de Salud, que es de la OMS, y que tiene una tremenda actividad, un tremendo apoyo para el país en muchas cosas, sobre todo en investigaciones, en traer expertos para solucionar problemas. Es como una macro asesoría de alto nivel permanente para el mundo”, complementó la diputada.

La ex titular de Salud explicó que Chile podría retirarse de la OMS y decir: nosotros no necesitamos nada, pero “no estamos para nada pensando en retirarnos de la Organización Mundial de la Salud, porque sabemos perfectamente que no solo nosotros aprendemos, sino que también la Organización Mundial aprende de nosotros, y ese círculo virtuoso del conocimiento que se genera con la red de la Organización Mundial de la Salud. Es algo que no puedes lograr de otra manera. No hay otra forma de que podamos tener esa visión, esa anticipación a los hechos, ese diagnóstico precoz, el analizar los resultados de las vacunas, de los antibióticos, de los distintos problemas, de las distintas cosas”.

Molina enfatizó que la OMS es “tremendamente útil” y fustigó la decisión de Javier Milei de retirar a Argentina del organismo de la ONU: “Es bien poco solidario decir ‘yo no lo necesito tanto, no doy más la cuota y me retiro’. Eso es absurdo, porque hoy puedes necesitar o no necesitar y mañana sí. Debemos ser una red de países que estamos todos puestos por la salud del mundo, y sobre todo de los más vulnerables”.

Respecto a cómo va afectará a la población argentina la decisión de Milei, Molina explicó que dependerá de cuánto dinero la administración del libertario inyecte a salud: “Creo que no va a ser mucho”.

“En este momento Argentina tiene más del 50% de pobreza. La pobreza es uno de los determinantes sociales más potentes de las enfermedades. Todas las enfermedades, todas, y eso está demostrado aquí en Chile con estudios, son más frecuentes, más graves, producen más mortalidad y más secuelas en las poblaciones más pobres”, detalló Molina.

“Argentina más que nunca va a requerir, de aquí a los años que vienen, de cooperación técnica, porque lo que hace la OMS es cooperación técnica. Va a necesitar apoyo, va a necesitar expertos, va a necesitar que hayan estrategias probadas para poder solucionar los problemas que están hoy día en Argentina y que van a aumentar. Además, Argentina es una población muy envejecida y eso también trae problemas de enfermedades crónicas de larga duración, que si pretenden terminar con la salud pública y que todo sea pagado, va a haber una mortalidad en Argentina sin parangón”, finalizó la exministra de Salud.